مدیریت موضوعات کارگری در بخش امام حسن

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی ظهر سه شنبه در نخستین نشست کمیسیون کارگری بخش امام‌حسن اظهار کرد: حضور صنایع و شرکت‌ها در هر منطقه می‌تواند یک فرصت و نقطه قوت برای آن منطقه باشد.

بخشدار امام‌حسن افزود: چنانچه مدیریت، ملاحظات و بازرسی‌های لازم از شرکت‌های مستقر در بخش امام حسن صورت نگیرد، می‌تواند مشکلات و معضلات عدیده‌ای در بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و کارگری به وجود بیاورد.

وی درباره هدف تشکیل کمیسیون کارگری در بخش امام‌حسن گفت: این کمیسیون در حوزه‌های مختلفی از جمله اشتغال، امور کارگری، توانمندسازی نیروهای متقاضی کار، مسئولیت‌های اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط ایجاد شده است.

بخشدار امام‌حسن تأکید کرد: مدیریت موضوعات مختلف کارگری را پیش از آنکه به آسیب اجتماعی تبدیل شوند، به صورت جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.

رضایی افزود: خوشبختانه بخش استراتژیک امام‌حسن از پتانسیل بسیار بالایی در حوزه‌های مختلف برخوردار است و این فرصت‌ها می‌توانند از طریق تعامل با شرکت‌های منطقه بهینه‌سازی شوند.

اولین جلسه کمیسیون کارگری بخش امام‌حسن با تأکید بر حقوق ممتازه کارگران و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در این بخش برگزار شد.