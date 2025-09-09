  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

مدیریت موضوعات کارگری در بخش امام حسن

مدیریت موضوعات کارگری در بخش امام حسن

بوشهر- بخشدار امام‌حسن گفت: مدیریت موضوعات مختلف کارگری را پیش از آنکه به آسیب اجتماعی تبدیل شوند، به صورت جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی ظهر سه شنبه در نخستین نشست کمیسیون کارگری بخش امام‌حسن اظهار کرد: حضور صنایع و شرکت‌ها در هر منطقه می‌تواند یک فرصت و نقطه قوت برای آن منطقه باشد.

بخشدار امام‌حسن افزود: چنانچه مدیریت، ملاحظات و بازرسی‌های لازم از شرکت‌های مستقر در بخش امام حسن صورت نگیرد، می‌تواند مشکلات و معضلات عدیده‌ای در بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و کارگری به وجود بیاورد.

وی درباره هدف تشکیل کمیسیون کارگری در بخش امام‌حسن گفت: این کمیسیون در حوزه‌های مختلفی از جمله اشتغال، امور کارگری، توانمندسازی نیروهای متقاضی کار، مسئولیت‌های اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط ایجاد شده است.

مدیریت موضوعات کارگری در بخش امام حسن

بخشدار امام‌حسن تأکید کرد: مدیریت موضوعات مختلف کارگری را پیش از آنکه به آسیب اجتماعی تبدیل شوند، به صورت جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.

رضایی افزود: خوشبختانه بخش استراتژیک امام‌حسن از پتانسیل بسیار بالایی در حوزه‌های مختلف برخوردار است و این فرصت‌ها می‌توانند از طریق تعامل با شرکت‌های منطقه بهینه‌سازی شوند.

اولین جلسه کمیسیون کارگری بخش امام‌حسن با تأکید بر حقوق ممتازه کارگران و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در این بخش برگزار شد.

کد خبر 6584922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها