۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵

توقیف محموله ۲۰ کیلویی هروئین در هرمزگان

بندرعباس-فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک محموله ۲۰ کیلویی مواد مخدر از نوع هروئین در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر مأمورین پلیس مواد مخدر شهرستان بندر عباس با همکاری مأموران ایستگاه پایانه مسافربری با رصد اطلاعاتی از نگهداری کالاهای قاچاق در برخی از انبارهای پایانه مسافربری بندر عباس مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان بندر عباس با اعزام تیم مجرب به محل اعزام و در بازرسی از انبار یکی از شرکت‌های باربری در پایانه مسافربری، به یک کیسه مشکوک و در بازرسی از این کیسه، مقدار ۲۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع هروئین کشف و ضبط کردند.

جاویدان تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان با اشاره به اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی در مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر از شهروندان درخواست نمود در صورت اطلاع از هر گونه اقدام مجرمانه و موارد مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ و یا شماره تماس ۱۲۸ به پلیس مبارزه با مواد مخدر اطلاع دهند.

    • علی ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      چه دل و جرئتی

