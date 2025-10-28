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۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷

کشف بالغ بر ۱۲ کیلو گرم ماده مخدر حشیش در بندرعباس

کشف بالغ بر ۱۲ کیلو گرم ماده مخدر حشیش در بندرعباس

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس از کشف ۱۲ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع حشیش در یک عملیات پلیسی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر؟ سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس روز گذشته در پی انجام کار اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر در شهر بندر عباس مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: تیم عملیاتی پایگاه مبارزه با مواد مخدر شهرستان بندرعباس با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به مسیر احتمالی تردد قاچاقچیان اعزام و در اطراف شهر بندر عباس به یک دستگاه موتورسیکلت حامل یک کیسه گونی مشکوک و دستور توقف دادند.

این مسئول انتظامی استان در ادامه بیان داشت: راکب موتور سیکلت با مشاهده مأموران بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز طولانی عرصه را بر خود تنگ دیده و کیسه گونی را رها و با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه، متواری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس با بیان اینکه در بازرسی دقیق از بسته مکشوفه مقدار ۱۲ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع حشیش کشف و ضبط شد اظهار داشت تلاش برای شناسایی عامل اصلی قاچاق این محموله مواد مخدر در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار دارد.

کد مطلب 6637813

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