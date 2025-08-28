کشف ۱۰۰ کیلو تریاک در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهارکرد: در راستای اجرای طرح‌های هدفمند پلیس برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، مأموران انتظامی شهرستان میناب با اقدامات دقیق اطلاعاتی و فنی از تردد یک محموله مواد مخدر مطلع شده و بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان افزود: مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی این شهرستان، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلی مشکوک شده و پس از توقف آن، در بازرسی تخصصی موفق به کشف ۱۰۰ کیلوگرم تریاک شدند که به‌صورت حرفه‌ای در بدنه خودرو جاساز شده بود.

سردار جاویدان تصریح کرد: در این رابطه دو قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

وی در پایان با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: پلیس استان هرمزگان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، اجازه نخواهد داد مجرمان و سوداگران مرگ امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند و از عموم مردم فهیم استان درخواست می‌گردد در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت قاچاق مواد مخدر مراتب را از طریق شماره ۱۲۸ به پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.