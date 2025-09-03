به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: امروز سید علی موسوی سفیر ایران با دَن جاویس، وزیر کشور انگلیس، دیدار کرد.

آنها درباره راه‌ها و ابزارهای تقویت تعامل مؤثر با هدف رسیدگی به مسائل امنیتی دو طرف و رفع سوءتفاهم‌ها رایزنی کردند. بر اساس این پیام، سفیر موسوی نگرانی خود را نسبت به احتمال انجام عملیات «پرچم دروغین» با هدف تخریب روابط دوجانبه میان دو کشور ابراز داشت.

دو طرف همچنین درباره طیفی از مسائل دوجانبه از جمله امور کنسولی و موضوعات مرتبط با همکاری‌های انتظامی تبادل نظر کردند.

موسوی دیروز هم با همیش فالکونر معاون وزیر امور خارجه انگلیس دیدار و دو طرف درباره طیفی از مسائل دوجانبه گفت‌وگو کردند.