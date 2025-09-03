قم باید به قطب گردشگری مذهبی کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری شامگاه چهارشنبه در نشست صمیمی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با فعالان گردشگری، نمایندگان انجمن‌ها، مدیران تاسیسات گردشگری و صنایع‌دستی و اعضای شورای راهبردی زیارتی استان قم اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در مدت اخیر هرچند کوتاه‌مدت بوده، اما فعالانه و مثبت است و مسیر توسعه گردشگری قم را هموار کرده است.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی قم افزود: این شهر بارها در منابع دینی و تاریخی ذکر شده و آثار باستانی موجود نشان می‌دهد که قدمت تاریخی قم به بیش از شش هزار سال می‌رسد و این ظرفیت ارزشمند می‌تواند به‌عنوان جاذبه‌ای مهم برای گردشگران داخلی و خارجی مطرح شود.

نماینده مردم قم در مجلس، وضعیت نامطلوب بافت تاریخی شهر را مورد انتقاد قرار داد و خواستار توجه ویژه وزارت میراث‌فرهنگی به بازسازی و ساماندهی این بافت شد.

وی همچنین صنایع‌دستی استان از جمله انگشتر و سوهان را مزیت رقابتی قم دانست و بر ضرورت توسعه این محصولات تأکید کرد.

ذوالنوری با اشاره به لزوم مدیریت صحیح صنایع در استان خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد صنایع آلاینده یا پرمصرف در قم فعالیت کنند و اگر صنایع متناسب با فرهنگ استان ترویج نشوند، صنایع ناسازگار جایگزین خواهند شد و مشکلات جدیدی به وجود می‌آید.

وی بر اهمیت آمایش سرزمینی و برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه گردشگری تأکید کرد و گفت: قم به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در شاه‌راه‌های ارتباطی کشور، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارد، اما این مهم نیازمند تقویت زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی است.

نماینده مردم قم افزود: توسعه گردشگری تنها محدود به ساخت هتل‌های چندستاره نیست، بلکه باید مسافرخانه‌ها، مجتمع‌های اقامتی و سایر تاسیسات متناسب با توان مالی اقشار مختلف نیز گسترش یابد تا همه بتوانند از ظرفیت‌های گردشگری استان بهره‌مند شوند.

ذوالنوری در ادامه با انتقاد از پیچیدگی‌های اداری و محدودیت‌های قانونی گفت: برخی دستگاه‌ها با ایجاد فشارهای غیرضروری فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی را دچار مشکل می‌کنند، در حالی که وظیفه مسئولان تسهیل فعالیت‌ها و کاهش موانع است.

وی با اشاره به نقش مجلس در حمایت از گردشگری مذهبی اعلام کرد: هر خلأ قانونی یا نیاز به مقررات جدید در این زمینه از طریق مجلس پیگیری خواهد شد تا قم به عنوان قطب اصلی گردشگری مذهبی کشور شناخته شود.

ذوالنوری در پایان خدمت به زائران و مردم قم را افتخاری بزرگ دانست و گفت: هدف ما توسعه ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری قم برای جذب هرچه بیشتر گردشگران داخلی و خارجی است و در این مسیر هیچ ادعایی جز خدمتگزاری نداریم.