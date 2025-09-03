به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع گردشگری شهر شادی عصر چهارشنبه با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از مسئولان استانی در قم با هدف توسعه گردشگری و ایجاد فرصتهای اشتغال، به بهرهبرداری رسید.
مجتمع گردشگری شهر شادی با سرمایهگذاری هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی، دارای زیربنای ۱۱ هزار مترمربع است و برای ۱۴۰ نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است.
این طرح، بخشی از برنامههای توسعه زیرساختهای گردشگری استان قم به شمار میرود و میتواند به افزایش ظرفیت پذیرش گردشگر در سطح ملی کمک کند.
سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ظهر چهارشنبه به شهر مقدس قم سفر کرد و بازدید از سایت تاریخی قلی درویش و پروژه گردشگری طوبی و بازدید تیمچه بازار از دیگر برنامههای وزیر صالحی امیری به قم است.
در سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، افتتاح چند طرح شاخص گردشگری، بازدید از موزهها و بناهای تاریخی، بررسی ظرفیتهای توسعهای استان در حوزه گردشگری و صنایع دستی و همچنین حضور در نشست شورای عالی گردشگری، امضای چند تفاهمنامه همکاری در دستور کار قرار دارد.
