به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله بیاتی شامگاه چهارشنبه در آئین نکوداشت پروفسور دکتر سید محمود حسابی در تفرش اظهار کرد: تفرش با دارا بودن ۲۲ چهره ملی علمی و بیش از ۵۰۰ اندیشمند و دانشمند، نقش برجسته‌ای در تولید سرمایه انسانی کشور ایفا کرده است اما متأسفانه از حداقل امکانات برخوردار نیست.

وی افزود: مردم این شهرستان همواره حمایت خود را از نظام و انقلاب به‌خوبی نشان داده‌اند، اما در حال حاضر با چالش‌های جدی در زمینه زیرساخت‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های بهداشت، درمان و حمل‌ونقل روبه‌رو هستند.

بیاتی تصریح کرد: در مسیرهای صعب‌العبور منطقه، اعزام بیماران با دشواری زیادی همراه است و خدمات درمانی پاسخ‌گوی نیاز جمعیت نیست.

وی ادامه داد: این شهرستان با ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و موقعیت جغرافیایی ویژه، پتانسیل تبدیل‌شدن به قطب گردشگری را دارد، اما ضعف زیرساخت‌های اقامتی مانع تحقق این ظرفیت‌هاست.

براتی تاکید کرد: در تعطیلات اخیر، جمعیت شهرستان تا سه برابر افزایش یافت و با وجود استقبال گرم مردم از مسافران، کمبود اقامتگاه مناسب به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی مطرح بود.

وی گفت: انتظار داریم با حمایت دولت و تسهیلات بانکی، زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران بخش گردشگری فراهم شود.

تقویت دانشگاه تفرش، عاملی اثرگذار در توسعه ملی و منطقه‌ای است

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان با اشاره به جایگاه دانشگاه تفرش گفت: این دانشگاه که به ابتکار پروفسور حسابی بنیان‌گذاری شد، در ابتدا با هدف تأسیس ۱۷ دانشکده راه‌اندازی شده بود.

وی افزود: این دانشگاه اکنون به‌صورت مستقل و با حداقل بودجه فعالیت می‌کند و تقویت آن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه ملی و منطقه‌ای ایفا کند.

بیاتی تصریح کرد: در تفرش به‌جای توسعه صنایع آلاینده، حفظ محیط زیست و زیبایی طبیعی شهر در اولویت قرار دارد و مسیر اصلی رشد شهرستان، بر توسعه علمی و گردشگری متمرکز است که انتظار می‌رود دولت در این حوزه‌ها حمایت مؤثری داشته باشد.

وی گفت: بخشی از مشکلات شهرستان تفرش از طریق بودجه مولدسازی قابل حل است و با توجه به حمایت مستمر نمایندگان استان مرکزی از دولت، انتظار می‌رود توجه و حمایت دولت از تفرش نیز تقویت شود.