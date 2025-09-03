به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی شامگاه چهارشنبه در آئین نکوداشت پروفسور دکتر سیدمحمود حسابی در تفرش، با اشاره به جایگاه ممتاز استان مرکزی در تربیت و معرفی مفاخر ملی، اظهار کرد: بیش از ۲۵ درصد مفاخر معاصر کشور، معادل حدود یک هزار و ۱۰۰ چهره برجسته در حوزههای مختلف، طی ۲۰۰ سال گذشته از استان مرکزی برخاستهاند.
وی افزود: شهرستانهای فراهان، آشتیان و تفرش نقشی برجسته در پرورش سرمایههای انسانی کشور داشتهاند و دشت فراهان نیز که بخشی از اراک را نیز در بر میگیرد، زادگاه شخصیتهایی چون امیرکبیر، قائممقام فراهانی و دکتر قوامزاده، پدر علم سرطانشناسی ایران است.
زندیه وکیلی با اشاره به اهمیت گردشگری فرهنگی به عنوان پیشران توسعه منطقهای تصریح کرد: همانگونه که آرامگاه بزرگان ادب با همکاری انجمن مفاخر به جاذبههای فرهنگی و گردشگری کشور تبدیل شدهاند، ساخت یادمان مفاخر در تفرش نیز میتواند به توسعه اقتصادی این شهرستان کمک کند.
استاندار مرکزی ادامه داد: افتتاح طرحهایی مانند کفسازی و مرمت گذرهای تاریخی، گامی مؤثر در تقویت زیرساختهای گردشگری تفرش بوده و بیانگر نگاه مدیریت شهری به توسعه پایدار است.
وی با اشاره به مزیت جغرافیایی تفرش تاکید کرد: موقعیت جغرافیایی تفرش در شعاع دو ساعته از پایتخت و چندین شهر بزرگ، آن را با ۲۵ میلیون نفر جمعیت در ارتباط قرار داده و به ظرفیتی ویژه برای توسعه گردشگری تبدیل کرده است.
زندیه وکیلی گفت: استان مرکزی آماده حمایت کامل از اقدامات مرتبط با بزرگداشت مفاخر است، چرا که اینگونه اقدامات سرمایهگذاری ارزشمند برای آینده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان به شمار میرود.
نظر شما