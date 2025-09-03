  1. استانها
شناخت مفاخر مهم‌ترین سرمایه‌گذاری فرهنگی در استان مرکزی است

تفرش- استاندار مرکزی گفت: مهم‌ترین سرمایه سرزمین آفتاب، نیروی انسانی فرهیخته‌ای است که این منطقه را به یکی از قطب‌های فرهنگی و علمی کشور تبدیل کرده‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی شامگاه چهارشنبه در آئین نکوداشت پروفسور دکتر سیدمحمود حسابی در تفرش، با اشاره به جایگاه ممتاز استان مرکزی در تربیت و معرفی مفاخر ملی، اظهار کرد: بیش از ۲۵ درصد مفاخر معاصر کشور، معادل حدود یک هزار و ۱۰۰ چهره برجسته در حوزه‌های مختلف، طی ۲۰۰ سال گذشته از استان مرکزی برخاسته‌اند.

وی افزود: شهرستان‌های فراهان، آشتیان و تفرش نقشی برجسته در پرورش سرمایه‌های انسانی کشور داشته‌اند و دشت فراهان نیز که بخشی از اراک را نیز در بر می‌گیرد، زادگاه شخصیت‌هایی چون امیرکبیر، قائم‌مقام فراهانی و دکتر قوام‌زاده، پدر علم سرطان‌شناسی ایران است.

زندیه وکیلی با اشاره به اهمیت گردشگری فرهنگی به عنوان پیشران توسعه منطقه‌ای تصریح کرد: همان‌گونه که آرامگاه بزرگان ادب با همکاری انجمن مفاخر به جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری کشور تبدیل شده‌اند، ساخت یادمان مفاخر در تفرش نیز می‌تواند به توسعه اقتصادی این شهرستان کمک کند.

استاندار مرکزی ادامه داد: افتتاح طرح‌هایی مانند کف‌سازی و مرمت گذرهای تاریخی، گامی مؤثر در تقویت زیرساخت‌های گردشگری تفرش بوده و بیانگر نگاه مدیریت شهری به توسعه پایدار است.

وی با اشاره به مزیت جغرافیایی تفرش تاکید کرد: موقعیت جغرافیایی تفرش در شعاع دو ساعته از پایتخت و چندین شهر بزرگ، آن را با ۲۵ میلیون نفر جمعیت در ارتباط قرار داده و به ظرفیتی ویژه برای توسعه گردشگری تبدیل کرده است.

زندیه وکیلی گفت: استان مرکزی آماده حمایت کامل از اقدامات مرتبط با بزرگداشت مفاخر است، چرا که این‌گونه اقدامات سرمایه‌گذاری ارزشمند برای آینده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان به شمار می‌رود.

