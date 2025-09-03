۶ میلیارد ریال وجه به یک مالباخته در شاهرود ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در جریان بازدید از کلانتری ۱۱ شاهرود از رسیدگی به پرونده کلاهبرداری در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری تلفنی و فیشینگ پرونده در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس فتا بلافاصله این پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند و کارشناسان امر توانستند موضوع را حل کنند.
فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه شش میلیارد ریال مبلغ کلاهبرداری در این پرونده است، گفت: وجه به شکات عودت داده شد.
شائینی تصریح کرد: شهروندان توجه داشته باشند بههیچوجه اطلاعات بانکی خود و تماسهای تلفنی را که از شمارههای شخصی و تحت عنوان سازمانها و نهادها صورت میگیرد را جدی نگرفته و به سرشمارههای بهظاهر مربوط به ارگانهای دولتی اعتماد نکنند.
نظر شما