پروفسور حسابی؛ علم، اخلاق و میراثی جاودان در تاریخ ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی شامگاه چهارشنبه در آئین نکوداشت پروفسور دکتر سید محمود حسابی در تفرش اظهار کرد: بزرگی و ماندگاری برخی انسان‌ها وابسته به برگزاری آئین‌های بزرگداشت نیست، بلکه این جامعه است که برای رشد فکری و معنوی خود، نیازمند بازخوانی و تأمل در سیره و شخصیت آن‌هاست.

وی افزود: پروفسور حسابی چنان زیست که حتی پس از وفات نیز اثرگذاری‌اش تداوم یافت و با بهره‌گیری کامل از توان علمی و انسانی خود، میراثی ماندگار از دانش، اخلاق و خدمت به جای گذاشت.

مهاجرانی تصریح کرد: علم، بدون همراهی با اخلاق و مسئولیت‌پذیری، زمینه‌ساز تعالی انسانی نیست، تفاوت شخصیت‌هایی مانند پروفسور حسابی در پیوند عمیق میان دانش، انسان‌دوستی و تعهد اجتماعی نهفته است.

سخنگوی دولت با اشاره به آموزه‌های اخلاقی برگرفته از قرآن و احادیث، افزود: سیر به‌سوی کمال، نیازمند توازن میان دانش و اخلاق است چنانکه در نگاه مولانا، ارزش انسان در میزان دلبستگی‌اش به خدمت خلق تجلی می‌یابد.

در این آیین نمایشگاه صنایع دستی شهرستان تفرش توسط سخنگوی دولت افتتاح شد.

پروفسور محمود حسابی، ملقب به "پدر علم فیزیک نوین ایران"، در سال ۱۲۸۱ در تهران متولد شد و در طول عمر پربار خود، نقش مهمی در پایه‌گذاری بسیاری از نهادهای علمی و آموزشی کشور از جمله دانشگاه تهران ایفا کرد.

وی تنها ایرانی شاگرد انیشتین و عضو هیأت علمی دانشگاه سوربن فرانسه بود و بیش از ۳۰ سال در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجرایی کشور به فعالیت پرداخت.