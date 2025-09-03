به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید علیرضا زینلی در تفرش اظهار کرد: از دست دادن عزیزان، اندوهی عمیق و طاقت‌فرسااست با این حال، آنچه این فقدان سنگین را اندکی تسکین می‌بخشد، افتخار ایستادگی و فداکاری فرزندان شهدا در راه دفاع از میهن، ملت و تمامیت ارضی کشور است.

وی افزود: جوانان این مرز و بوم در بزنگاه تاریخی، در برابر یورش دشمنی که به‌راستی می‌توان او را مغول زمان دانست، دلاورانه ایستادگی کردند و به شهادت رسیدند.

مهاجرانی با بیان اینکه خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی کشور هستند، تصریح کرد: بدانید که مردم ایران هرگز این رشادت‌ها را فراموش نخواهند کرد و همواره خود را دست‌بوس والدین دلاورمردان می‌دانند.

وی تاکید کرد: فرزندان ایران، فرزندان شما هستند و ملت ایران همواره پشتیبان و قدردان شما خواهد بود.

شایان ذکر است؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به همراه استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان استانی، بعدازظهر امروز با خانواده شهید علیرضا زینلی در تفرش دیدار و گفتگو کرد.

علیرضا زینلی به همراه دو فرزندش، آیماه و هیدا، در پی حملات تجاوزکارانه و هدفمند رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در تهران، در بامداد روز جمعه ۲۳ خرداد به فیض شهادت نائل آمدند.