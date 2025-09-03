  1. استانها
سخنگوی دولت؛ خانواده‌های شهدا سرمایه های معنوی نظام هستند

سخنگوی دولت؛ خانواده‌های شهدا سرمایه های معنوی نظام هستند

تفرش- سخنگوی دولت، با اشاره به ایثار و فداکاری فرزندان شهید وطن گفت: ملت ایران همواره خود را مرهون خانواده‌های شهدا می‌داند چرا که آنان سرمایه‌های معنوی نظام هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید علیرضا زینلی در تفرش اظهار کرد: از دست دادن عزیزان، اندوهی عمیق و طاقت‌فرسااست با این حال، آنچه این فقدان سنگین را اندکی تسکین می‌بخشد، افتخار ایستادگی و فداکاری فرزندان شهدا در راه دفاع از میهن، ملت و تمامیت ارضی کشور است.

وی افزود: جوانان این مرز و بوم در بزنگاه تاریخی، در برابر یورش دشمنی که به‌راستی می‌توان او را مغول زمان دانست، دلاورانه ایستادگی کردند و به شهادت رسیدند.

مهاجرانی با بیان اینکه خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی کشور هستند، تصریح کرد: بدانید که مردم ایران هرگز این رشادت‌ها را فراموش نخواهند کرد و همواره خود را دست‌بوس والدین دلاورمردان می‌دانند.

وی تاکید کرد: فرزندان ایران، فرزندان شما هستند و ملت ایران همواره پشتیبان و قدردان شما خواهد بود.

شایان ذکر است؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به همراه استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان استانی، بعدازظهر امروز با خانواده شهید علیرضا زینلی در تفرش دیدار و گفتگو کرد.

علیرضا زینلی به همراه دو فرزندش، آیماه و هیدا، در پی حملات تجاوزکارانه و هدفمند رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در تهران، در بامداد روز جمعه ۲۳ خرداد به فیض شهادت نائل آمدند.

