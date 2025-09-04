  1. استانها
  2. کردستان
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۷

بیجار در «مهمانی امت احمد (ص)» ۱۰ غرفه برپا می‌کند

بیجار- رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار گفت: شهرستان بیجار در سومین دوره «مهمانی امت احمد (ص)» که در سنندج برگزار می‌شود، با ۱۰ غرفه در حوزه‌های مختلف حضور خواهد داشت.

حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه «مهمانی امت احمد (ص)» برای سومین سال متوالی با محوریت ترویج معارف دینی و تحکیم وحدت امت اسلامی در سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: در این رویداد، شهرستان بیجار با برپایی ۱۰ غرفه در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، مشاوره‌ای و پذیرایی مشارکت خواهد داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با اشاره به استقبال مردم از دوره‌های گذشته این برنامه عنوان کرد: «مهمانی امت احمد (ص)» فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان و خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان است.

جمادیان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این حضور، انتقال پیام همدلی، تقویت ارزش‌های دینی و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی متناسب با نیازهای جامعه است.

