حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه «مهمانی امت احمد (ص)» برای سومین سال متوالی با محوریت ترویج معارف دینی و تحکیم وحدت امت اسلامی در سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: در این رویداد، شهرستان بیجار با برپایی ۱۰ غرفه در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، مشاوره‌ای و پذیرایی مشارکت خواهد داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با اشاره به استقبال مردم از دوره‌های گذشته این برنامه عنوان کرد: «مهمانی امت احمد (ص)» فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان و خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان است.

جمادیان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این حضور، انتقال پیام همدلی، تقویت ارزش‌های دینی و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی متناسب با نیازهای جامعه است.