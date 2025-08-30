  1. استانها
  2. کردستان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴

موکب‌داران بیجاری برای حضور در جشن «مهمانی امت احمد» آماده شدند

بیجار-رییس اداره تبلیغات اسلامی بیجار از آمادگی کامل موکب‌داران این شهرستان برای حضور در سومین جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» در سنندج خبر داد.

حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن سومین جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» گفت: موکب‌داران بیجاری آمادگی کامل دارند تا با حضور در این جشن معنوی، خدمات متنوع فرهنگی، مذهبی و رفاهی به میهمانان ارائه کنند.

وی افزود: موکب‌های شهرستان بیجار در بخش‌های فرهنگی، مشاوره دینی، پذیرایی و ارائه محصولات فرهنگی و مذهبی فعالیت خواهند داشت و با همت و تلاش خود در انتقال پیام اخلاقی و آموزه‌های نبوی نقش‌آفرینی می‌کنند.

جمادیان خاطرنشان کرد: حضور فعال موکب‌داران بیجاری در این جشن، نشان‌دهنده پایبندی مردم شهرستان به ارزش‌های دینی و ارادت به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) است و امید است این برنامه با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.

وی در پایان از همه علاقه‌مندان و دوستداران فرهنگ نبوی دعوت کرد تا با حضور در این جشن معنوی، لحظاتی سرشار از شادی و معنویت را تجربه کنند.

