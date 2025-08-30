حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن سومین جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» گفت: موکب‌داران بیجاری آمادگی کامل دارند تا با حضور در این جشن معنوی، خدمات متنوع فرهنگی، مذهبی و رفاهی به میهمانان ارائه کنند.

وی افزود: موکب‌های شهرستان بیجار در بخش‌های فرهنگی، مشاوره دینی، پذیرایی و ارائه محصولات فرهنگی و مذهبی فعالیت خواهند داشت و با همت و تلاش خود در انتقال پیام اخلاقی و آموزه‌های نبوی نقش‌آفرینی می‌کنند.

جمادیان خاطرنشان کرد: حضور فعال موکب‌داران بیجاری در این جشن، نشان‌دهنده پایبندی مردم شهرستان به ارزش‌های دینی و ارادت به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) است و امید است این برنامه با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.

وی در پایان از همه علاقه‌مندان و دوستداران فرهنگ نبوی دعوت کرد تا با حضور در این جشن معنوی، لحظاتی سرشار از شادی و معنویت را تجربه کنند.