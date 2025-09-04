استان اردبیل پیشرو در ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی در سطح کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی، محبوب حیدری افزود: بیش از ۱۲۰ هزار نفر برای بهره‌مندی از این طرح در سامانه مربوطه ثبت‌نام و تعداد ۳۳ هزار نفر به‌عنوان متقاضی واجد شرایط تشخیص‌داده شده است که از این تعداد ۲۹ هزار و ۴۰۰ متقاضی نسبت به واریز وجه اولیه اقدام نموده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر استان اردبیل در ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی در سطح کشور پیشرو است اظهار داشت: با تلاش‌های صورت‌گرفته زمین موردنیاز جهت اجرای این طرح ملی در بهترین نقاط شهرهای استان به‌ویژه کلان‌شهر اردبیل تأمین شده و در حال حاضر بیش از ۲۶ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال احداث است.

حیدری با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه ساخت مسکن حمایتی از آغاز دولت چهاردهم تاکنون افزود: آغاز عملیات اجرایی پروژه ۲ هزار و ۴۲۴ واحدی در شهرک ۸۲ هکتاری شهید سید جعفر خراسانی اردبیل و نیز شروع عملیات احداث یک هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در قطعه ۱۴ شهرک ۶۴۵ هکتاری سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی اردبیل اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: همگام با ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی و پروژه‌های زیربنایی و روبنایی مربوطه، اجرای عملیات آماده‌سازی معابر اصلی، فرعی و همچنین شهرک‌های مربوط به متقاضیان قانون حمایت از خانواده ایرانی و جوانی جمعیت به مساحت ۸۵۰ هکتار در حال انجام است.

وی در جمع‌بندی اقدامات انجام‌گرفته اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل در حوزه مسکن حمایتی، گفت: در صورت مشارکت متقاضیان و واریز وجه اعلامی طبق برنامه زمان‌بندی شده، تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری تعداد زیادی از واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی و سایر طرح‌های حمایتی را در سطح استان تکمیل و تحویل متقاضیان این طرح نمائیم.