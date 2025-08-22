به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل، در بازدید میدانی از پروژههای حوزه راه و شهرسازی شهرستان گرمی اظهار کرد: پروژه احداث باند دوم رضی - گرمی - بیلهسوار به طول ۱۳۹ کیلومتر که ۳۳ کیلومتر آن بهصورت بزرگراه به اتمام رسیده و در حال بهرهبرداری است.
محبوب حیدری گفت: راههای مواصلاتی شهرهای شمالی استان جز دغدغههای مهم مردم و مسئولان بوده و تکمیل این پروژههای بزرگراهی در اولویت برنامههای راه و شهرسازی قرار دارد.
وی بیان کرد: ۳۵ کیلومتر از این پروژه بزرگراهی شامل ۱۵ کیلومتر از شهر برزند تا ورودی گرمی، ۷ کیلومتر حدفاصل بیلهسوار - گوگ تپه و نیز ۱۳ کیلومتر از خروجی شهر گرمی به سمت بیلهسوار در دست اجرا است.
وی تأکید کرد: پیشرفت فیزیکی این پروژه مهم بزرگراهی به ۲۹ درصد رسیده و طبق پیگیریهای انجام گرفته در سال جاری ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ملی به این پروژه اختصاص پیدا کرده است.
وی خاطر نشان کرد: لازمه و ادامه این کار تأمین منابع مالی برای پروژه هست که ضرورت دارد نمایندگان و مسئولان استانی کمک کنند منابع موردنیاز به پروژه تزریق تا در فرایند اجرا خللی وارد نشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل در پایان این بازدید میدانی به پروژه احداث چهارخطه محور انگوت به قرهآغاج اشاره کرد و ادامه داد: در صورت تخصیص اعتبار و پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار و صاحبان اراضی در مسیر احداث این محور، عملیات اجرایی پروژه تسریع میشود.
