  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

تغییر رویکرد بانک‌های استان اردبیل در پرداخت تسهیلات ضروری است

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: بانک‌های استان باید با تدابیری و بازنگری در مدیریت‌ها و آموزش کارکنان نسبت به سرعت‌بخشی در پرداخت تسهیلات بخش تولید اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، بهروز خلیلی در نشست بررسی روند پرداخت تسهیلات تکلیفی تولید اظهار کرد: بانک‌ها باید از طولانی شدن فرایند پرداخت جلوگیری کنند تا هزینه‌های ناشی از تورم بر تولیدکنندگان تحمیل نشود.

وی با اشاره به اهمیت تولید و اشتغال، وظیفه بانک‌ها را در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی یادآور شد و بر احساس مسئولیت مدیران بانکی برای هدایت منابع به سمت تولید در استان تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل توجه مدیران دستگاه‌های اجرایی برای معرفی طرح‌های سرمایه‌گذاری به بانک‌ها را یادآور شد و تأکید کرد: دستگاه‌ها باید در موعد مقرر نسبت به معرفی طرح‌ها اقدام و پیگیر اخذ تسهیلات باشند.

خلیلی تصریح کرد: بانک‌هایی که گزارش نارضایتی بالایی در روند پرداخت تسهیلات داشته باشند به دستگاه‌های نظارتی معرفی خواهند شد.

