۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر آلاسکا را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر آلاسکا را لرزاند

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده اعلام کرد زلزله‌ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر روز چهارشنبه ۹۶ کیلومتری جنوب غربی نیکولسکی، آلاسکا را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۳۳ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵۲.۱۸ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۶۹.۵۳ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

