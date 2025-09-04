شجاعت پدافند هوایی در جنگ ۱۲ روزه، سراسر حماسه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم محسن کرمی، به مناسبت روز پدافند هوایی با فرمانده پدافند هوایی منطقه اصفهان دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با تبریک روز پدافند هوایی گفت: شجاعت کارکنان پدافند هوایی در جنگ ۱۲ روزه، ستودنی و سراسر حماسه و اقتدار بود. امروز اقتدار کشور، مرهون تلاش و رشادت دلاوران ارتش به‌ویژه پدافند هوایی است.

ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، افزود: کارکنان مؤمن، متعهد، شجاع و ولایتمدار پدافند هوایی، با توکل به خدای بزرگ، هوشیاری کامل، چشمانی بیدار و اقتدار مثال‌زدنی، سد محکمی در برابر هرگونه تجاوز و گستاخی دشمنان میهن اسلامی ایجاد کرده‌اند.

امیر کرمی با اشاره به ایثار شهیدان این یگان گفت: شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه در سنگر دفاع از میهن اسلامی و ملت ایران، ادامه راه شهدای هشت سال دفاع مقدس است. شهدای پدافند هوایی با جانفشانی خود در حراست از حریم هوایی کشور، حماسه آفریدند و نامشان را در تاریخ این مرز و بوم جاودانه کردند.