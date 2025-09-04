به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه شورای اداری شهرستان شاهینشهر با حضور سیدجواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد. در این نشست سمیه کریمی، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان ضمن تبریک روز تعامل و قدردانی از تلاشهای مسئولان شهرستان، سخنانی را ایراد کرد.
وی با اشاره به لزوم توجه به اقشار آسیبپذیر جامعه اظهار داشت: همه اقشار آسیبپذیر جامعه به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه هستند و تلاشهای متعددی برای حمایت از آنان صورت گرفته است. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان همواره نقش کلیدی در این مسیر ایفا کردهاند و ما توانستیم پاسخگوی بخشی از نیازهای این عزیزان باشیم.
کریمی در ادامه گفت: اجازه میخواهم خدمت همه عزیزان عرض کنم که اولویتهای این شهرستان بر اساس آنچه رصد شده، برنامههای توانبخشی و خدمات مشاورهای و آگاهیبخشی است. قطعاً ما در کنار ارائه خدمات، پاسخگو برای آمار دقیق هم هستیم و این شهرستان با همکاری مسئولان ظرفیتهای بسیاری دارد.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان افزود: خوشبختانه شهرستان شاهینشهر از سرمایههای ارزشمندی برخوردار است و میتواند در زمینههای مختلف از ظرفیت اندیشمندان و نخبگان بهرهمند شود. در این راستا از رئیس بهزیستی شهرستان میخواهیم آمار دقیقتری از وضعیت موجود در شهرستان ارائه دهند تا بتوانیم برنامهریزی بهتری داشته باشیم.
وی تصریح کرد: امیدوارم با تعامل و همکاری ادارات مختلف بهویژه اداره تعاون شهرستان، بتوانیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم. همچنین از همکاران محترمی که از استان در این برنامه حضور یافتند قدردانی میکنم و امیدوارم روز تعامل برای همه عزیزان روزی مبارک و پربرکت باشد
