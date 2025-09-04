به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، جلسه شورای فناوری دانشگاه به ریاست دکتر سیدمحمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه، یکشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

این جلسه جمعی از استادان و مدیران دانشگاه از جمله دکتر صالحی عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی و معاون پژوهشی وزیر علوم، دکتر مسعودی، رئیس پارک علم و فناوری، دکتر کرمانیان، رئیس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دکتر حمیدی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر توسلی رئیس پژوهشکده لیزر و پلاسما، دکتر خیاطیان رئیس و عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر نیک‌پیمان، دکتر اعلامی و مهندس گودرزی حضور داشتند.

در این نشست گزارشی از روند رشد شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان، توسعه فضاهای کاری و دستاوردهای مالی پارک ارائه شد. همچنین مقرر گردید نمایشگاه کار امسال در پاییز با همکاری ایران‌تلنت برگزار شود.

از جمله مصوبات این جلسه می‌توان به حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای علمی اعضای هیأت علمی در قالب تأسیس واحدهای فناور، توسعه فعالیت‌های پارک علمی و فناوری همسو با سند تحول دانشگاه شهید بهشتی و مبتنی بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان و گسترش فضاهای فیزیکی و ارتقای زیرساخت‌های کلیدی برای اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری اشاره کرد.