۱۵ مهر، آخرین مهلت شرکت در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی علم ایران (INSF)، نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان (Young Scientists Festival)، آذر ماه امسال برگزار می‌شود. این جشنواره فرصتی استثنایی برای ایده‌پردازان خلاق، محققان جوان و فعالان حوزه نوآوری فراهم می‌آورد تا ایده‌های خود را به مسیر تجاری‌سازی و تولید محصولات دانش‌بنیان هدایت کنند.

هدف اصلی این رویداد ارزشمند، شناسایی ایده‌های نوآورانه، ایجاد پیوند بین علم و فناوری و حمایت از راه‌حل‌های خلاقانه در حوزه علوم پایه و فناوری‌های نوین است و به‌عنوان بخشی از برنامه‌های رسمی هفته پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با مشارکت گسترده دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور برگزار می‌شود.

محورهای اصلی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان شامل شیمی، فیزیک، ریاضی و علوم کامپیوتر با تأکید بر هوش مصنوعی، علوم زیستی، زمین‌شناسی و هوشمندسازی معدن و صنایع معدنی به‌عنوان رویکرد ویژه است.

شرکت‌کنندگان واجد شرایط در قالب ایده‌پردازان انفرادی و گروهی، کسب‌وکارهای نوپا از جمله استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های خلاق، و همچنین اعضای هیئت‌علمی جوان علوم پایه می‌توانند در این جشنواره مشارکت کنند.

لازم به ذکر است؛ محدوده سنی برای ایده‌پردازان اصلی ۱۸ تا ۴۴ سال در نظر گرفته‌شده و مهلت ارسال ایده‌ها نیز از اول مرداد ماه تا پانزدهم مهرماه مطابق با ۲۳ جولای تا ۷ اکتبر تعیین شده‌است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به وب‌سایت رسمی جشنواره مراجعه نمایند.