آمادگی چهارمحال و بختیاری برای برگزاری جشنواره ملی اقوام

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جیلان اظهار کرد: ۱۵۰ غرفه صنایعدستی، هنرهای سنتی و سوغات محلی برای سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در شهرستان فارسان آماده شده است.
وی تصریح کرد: از این تعداد ۴۰ غرفه مربوط به صنایعدستی و هنرهای سنتی و ۱۱۰ غرفه مختص سوغات محلی است.
جیلان افزود: تمامی برنامهریزیها برای برگزاری مطلوب و پُرشور این جشنواره از ۱۴ تا ۲۱ شهریورماه در پارک قلمستان فارسان انجام شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۲ کمیته تخصصی برای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد.
وی یادآور شد: حضور اقوام و عشایر ایرانزمین از سراسر کشور در سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین باعث معرفی بیشتر چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و بینالمللی میشود.
نظر شما