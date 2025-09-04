به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی، صبح پنچشنبه، در جمع خبرنگاران، از رشد قابل توجه فاضلاب قرچک خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده، این بخش تا پایان شهریور ۱۴۰۴ با رشد ۹۰۰ درصدی مواجه خواهد شد.

اردکانی با اشاره به پروژه‌های جدید آب و فاضلاب در قرچک و ورامین افزود که این پروژه‌ها با سرمایه‌ای بیش از هزار میلیارد تومان و با استفاده از بهترین تجهیزات به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی تاکید کرد که ظرفیت تأمین آب شهرستان پیشوا به ۱۱ هزار مترمکعب در شبانه‌روز رسیده و با تکمیل نصب تجهیزات، این ظرفیت به‌طور کامل فعال خواهد شد.

اردکانی همچنین با اشاره به اعتبار مصوب این پروژه‌ها که از ۳۱۲ میلیارد تومان به ۶۶۵ میلیارد تومان افزایش یافته، گفت: تکمیل و به‌روزرسانی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب ورامین، قرچک و مراحل بعدی تصفیه‌خانه پیشوا با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تلاش‌های مستمر و همکاری مردم، تاکید کرد که تابستان امسال با وجود خشکسالی‌های اخیر، با کمترین مشکلات آبی سپری شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پایان افزود: همکاری مردم در مصرف بهینه آب و رعایت نکات صرفه‌جویی، کلید موفقیت در مدیریت منابع آبی است. با همراهی هم، می‌توانیم تابستان‌های خشک آینده را بهتر پشت سر بگذاریم.