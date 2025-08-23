به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد که بر اساس تحلیل الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری با افزایش وزش باد در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود.

بر این اساس، در برخی ساعات به‌ویژه در ساعات عصر و شب در مناطق جنوبی و غربی استان تهران، وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار رخ خواهد داد که منجر به کاهش موقت کیفیت هوا و دید می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان تهران همچنین از وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده در ارتفاعات، به‌ویژه مناطق بالادست ارتفاعات شرقی طی امروز و فردا خبر داد.

پیرو هشدار شماره ۳۲ سطح زرد مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶، فردا در بیشتر مناطق استان افزایش نسبی دما پیش‌بینی شده و ماندگاری توده هوای گرم تا پس‌فردا دور از انتظار نیست.

در این بازه زمانی، افزایش نسبی غلظت آلاینده ازون در مناطق پرتردد و صنعتی استان نیز مورد انتظار است.

اداره کل هواشناسی استان تهران از عموم شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس خواست نسبت به شرایط جوی و کیفیت هوا مراقبت‌های لازم را به عمل آورند.