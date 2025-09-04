جریمه ۴۲۵ میلیون دلاری گوگل به خاطر نقض حریم شخصی کاربران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، هیئت منصفه یک دادگاه در آمریکا شرکت الفابت، مالک گوگل، را به پرداخت ۴۲۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.

گوگل متهم است که حتی بعد از رد درخواست جمع آوری اطلاعات از سوی کاربران، باز هم اطلاعات میلیون‌ها کاربر را جمع آوری کرده است.

این حکم پس از رسیدگی به تخلفات گوگل در یک بازه زمانی ۸ ساله صادر شده و گفته می‌شود گوگل اطلاعات گوشی میلیون کاربر را جمع اوری، ذخیره و مورد استفاده قرار داده است.

کاربران که به طور دسته جمعی علیه گوگل در دادگاه طرح دعوی قضایی کرده بودند پیشتر خواستار دریافت ۳۱ میلیارد دلار غرامت شده بودند.

هیئت منصفه دادگاه گوگل را در دو مورد از ۳ مورد اتهام مطرح شده از سوی کاربران مجرم شناخته است و خوزه کاستاندا، سخنگوی گوگل، اعلام کرده که این شرکت به رأی صادره اعتراض خواهد کرد.