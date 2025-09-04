قاتل جوان ۲۹ ساله در اصفهان دستگیر شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره قتل در یکی از محلات شمال شهر اصفهان بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان افزود: با حضور مأموران در صحنه مشخص شد جوان ۲۹ ساله‌ای براثر اصابت ضربات متعدد جسم برنده به سر و صورت و کتف به قتل رسیده و قاتل نیز از محل متواری شده بود.

وی تصریح کرد: در این رابطه با تلاش مأموران و اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته قاتل شناسایی و طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش در شهر اصفهان دستگیر شد.

سرهنگ نیکبخت گفت: متهم دستگیر شده در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل با انگیزه اختلافات و خصومت شخصی با مقتول اعتراف که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.