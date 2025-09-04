  1. استانها
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

قاتل جوان ۲۹ ساله در اصفهان دستگیر شد

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: متهمی که طی یک درگیری جوان ۲۹ ساله‌ای را در یکی از محلات شمال شهر اصفهان به قتل رسانده بود در عملیات مأموران انتظامی دستگیر شد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره قتل در یکی از محلات شمال شهر اصفهان بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان افزود: با حضور مأموران در صحنه مشخص شد جوان ۲۹ ساله‌ای براثر اصابت ضربات متعدد جسم برنده به سر و صورت و کتف به قتل رسیده و قاتل نیز از محل متواری شده بود.

وی تصریح کرد: در این رابطه با تلاش مأموران و اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته قاتل شناسایی و طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش در شهر اصفهان دستگیر شد.

سرهنگ نیکبخت گفت: متهم دستگیر شده در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل با انگیزه اختلافات و خصومت شخصی با مقتول اعتراف که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

    بهاره افشان ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خدایا همه جوانان کشورم ایران رو عاقبت بخیر کن آمین

