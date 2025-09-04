  1. استانها
توقیف تانکر ۲۰ هزار لیتری آب غیرمجاز در دماوند

دماوند- مدیر امور منابع آب دماوند از توقیف یک دستگاه تانکر ۲۰ هزار لیتری حامل آب غیرمجاز در منطقه گیلاوند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زحمتکش، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف یک دستگاه تانکر ۲۰ هزار لیتری حامل آب غیرمجاز در منطقه گیلاوند دماوند خبر داد.

زحمتکش با اعلام این خبر گفت: با مساعدت و پیگیری فرماندار شهرستان دماوند، اخذ دستور قضائی از دادستان و همکاری نیروی انتظامی، همکاران بازرسی و نظارت امور منابع آب موفق شدند یک تانکر حامل آب غیرمجاز را شناسایی، توقیف و به پارکینگ منتقل کنند.

وی تأکید کرد که این اقدام در راستای جلوگیری از برداشت و حمل غیرمجاز آب از منابع سطحی و حفظ حقوق حقابه‌بران رودخانه انجام شده است.

زحمتکش افزود: تیم‌های گشت و بازرسی امور منابع آب شهرستان به‌صورت مستمر در سطح منطقه فعال هستند و در صورت مشاهده خودروهای حمل آب غیرمجاز، مطابق قانون نسبت به توقیف آنها اقدام خواهند کرد.

مدیر امور منابع آب دماوند در پایان تصریح کرد: این امور بر اساس وظایف قانونی خود با هرگونه تخلف در برداشت غیرمجاز آب از منابع سطحی و زیرزمینی بدون اغماض و به‌صورت قاطع برخورد خواهد کرد.

