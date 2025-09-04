جهادگران حامل پیام تمدن اسلامی در برابر تمدن وحشی غرب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر پنج شنبه در جمع اعضای مجمع جهادگران استان اظهار داشت: کاری که جهادگران به دوش گرفته‌اند، تنها یک خدمت‌رسانی ساده نیست بلکه لایه پنهانی دارد که به تغییر سرنوشت بشریت منجر می‌شود.

وی با اشاره به تقابل امروز جهان، افزود: جهان به دو قطب تقسیم شده است؛ قطب ایمان و عدالت به پیشوایی جمهوری اسلامی ایران و قطب ظلم و وحشی‌گری به رهبری غرب. این تقابل یک نبرد تمدنی است که نهایتاً به نفع تمدن اسلامی رقم خواهد خورد.

آیت‌الله عبادی با بیان اینکه فرهنگ غرب انسان را حیوان اقتصادی و گرگ انسان تعریف می‌کند، گفت: ابزار آنان برای سلطه، فریب، تحریف، شکنجه و کشتار است، اما مکتب اسلام بر عدالت، عبادت و توجه به انسان بنا شده است.

وی ادامه داد: جهادگران با روحیه ایثار و فراموش کردن خود در میدان عمل، مصداق آیه ولایت و سیره امیرالمؤمنین هستند که در اوج عبادت نیز نیاز انسان‌ها را فراموش نمی‌کرد. این فرهنگ و تمدن است که باید در جهان پیاده شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به مراحل تحقق انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی محقق شده و امروز گام بعدی، شکل‌گیری دولت اسلامی در تراز انقلاب است تا زمینه برای تمدن اسلامی فراهم شود.

وی افزود: تمدن اسلامی تنها در گفتار تحقق نمی‌یابد بلکه نیازمند عمل میدانی است؛ همان کاری که جهادگران با خدمت به مردم، مدیریت بحران و حرکت‌های مردمی انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: نمونه بارز این تمدن اسلامی در مراسم اربعین حسینی متجلی می‌شود که میلیون‌ها نفر بدون انگیزه مادی، تنها برای خدمت به بندگان خدا گرد هم می‌آیند.

آیت‌الله عبادی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دشمنان برای ضربه به اسلام جریان‌های انحرافی مانند داعش و وهابیت را ساختند تا چهره اسلام را تخریب کنند، اما کار جهادگران در میدان، چهره حقیقی اسلام عدالت‌خواه را به نمایش می‌گذارد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حل مشکلات مردم بر بسیاری از مستحبات اولویت دارد، خاطرنشان کرد: لبخند بر چهره محرومان نشاندن و گره‌گشایی از زندگی مردم همان تمدن اسلامی است که می‌تواند سرنوشت جامعه بشری را دگرگون سازد.