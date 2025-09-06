به گزارش خبرگزاری مهر، جام جهانی تیراندازی از ۱۸ تا ۲۳ شهریور در نینگبو چین برگزار می‌شود و تیم ایران با ۶ تیرانداز در این رقابت‌ها حضور دارد.

شرمینه چهل امیرانی، امیرمحمد نکونام با هدایت حسین باقری در رشته تفنگ و هانیه رستمیان، جواد فروغی، امیر جوهری‌خو و وحید گل‌خندان با هدایت مریم سلطانی در رشته تپانچه در این مسابقات حضور دارند.

امید نجاری رئیس سازمان تیم‌های ملی و معصومه توحیدلو به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می‌کنند.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

سه شنبه ۱۸ شهریور:

تپانچه ۱۰ متر میکس، ۵:۱۵ تا ۵:۴۵

فینال تپانچه ۱۰ متر میکس، ساعت ۷:۱۵

تفنگ ۱۰ متر میکس، ساعت ۸ تا ۹:۳۰

فینال تفنگ ۱۰ متر میکس، ساعت ۱۰

چهارشنبه ۱۹ شهریور:

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر زنان، دقت، ساعت ۵

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر مردان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۳۰

فینال تپانچه ۱۰ متر مردان، ساعت ۸

پنجشنبه ۲۰ شهریور:

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر زنان، سرعت، ساعت ۵

فینال تپانچه ۲۵ متر زنان، ساعت ۷:۱۵

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر مردان، ساعت ۵:۱۵ تا ۸:۳۰

فینال تفنگ ۱۰ متر مردان، ساعت ۱۰

جمعه ۲۱ شهریور:

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۴۵

فینال تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، ساعت ۸:۱۵

شنبه ۲۲ شهریور:

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر زنان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۳۰

فینال تپانچه ۱۰ متر زنان، ساعت ۸

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت آقایان، ساعت ۵:۱۵ تا ۹

یکشنبه، ۲۳ شهریور:

فینال تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت آقایان، ساعت ۸:۱۵

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر زنان، ساعت ۵:۴۵ تا ۹

فینال تفنگ ۱۰ متر زنان، ساعت ۱۰:۳۰