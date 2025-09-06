به گزارش خبرگزاری مهر، جام جهانی تیراندازی از ۱۸ تا ۲۳ شهریور در نینگبو چین برگزار میشود و تیم ایران با ۶ تیرانداز در این رقابتها حضور دارد.
شرمینه چهل امیرانی، امیرمحمد نکونام با هدایت حسین باقری در رشته تفنگ و هانیه رستمیان، جواد فروغی، امیر جوهریخو و وحید گلخندان با هدایت مریم سلطانی در رشته تپانچه در این مسابقات حضور دارند.
امید نجاری رئیس سازمان تیمهای ملی و معصومه توحیدلو به عنوان سرپرست این تیم را همراهی میکنند.
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
سه شنبه ۱۸ شهریور:
تپانچه ۱۰ متر میکس، ۵:۱۵ تا ۵:۴۵
فینال تپانچه ۱۰ متر میکس، ساعت ۷:۱۵
تفنگ ۱۰ متر میکس، ساعت ۸ تا ۹:۳۰
فینال تفنگ ۱۰ متر میکس، ساعت ۱۰
چهارشنبه ۱۹ شهریور:
مقدماتی تپانچه ۲۵ متر زنان، دقت، ساعت ۵
مقدماتی تپانچه ۱۰ متر مردان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۳۰
فینال تپانچه ۱۰ متر مردان، ساعت ۸
پنجشنبه ۲۰ شهریور:
مقدماتی تپانچه ۲۵ متر زنان، سرعت، ساعت ۵
فینال تپانچه ۲۵ متر زنان، ساعت ۷:۱۵
مقدماتی تفنگ ۱۰ متر مردان، ساعت ۵:۱۵ تا ۸:۳۰
فینال تفنگ ۱۰ متر مردان، ساعت ۱۰
جمعه ۲۱ شهریور:
مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۴۵
فینال تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، ساعت ۸:۱۵
شنبه ۲۲ شهریور:
مقدماتی تپانچه ۱۰ متر زنان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۳۰
فینال تپانچه ۱۰ متر زنان، ساعت ۸
مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت آقایان، ساعت ۵:۱۵ تا ۹
یکشنبه، ۲۳ شهریور:
فینال تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت آقایان، ساعت ۸:۱۵
مقدماتی تفنگ ۱۰ متر زنان، ساعت ۵:۴۵ تا ۹
فینال تفنگ ۱۰ متر زنان، ساعت ۱۰:۳۰
