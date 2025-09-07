به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در حاشیه مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی اظهار کرد: ما در این مجمع گزارش حسابرسی، خزانه‌دار و بازرس را داشتیم. در واقع مشکل حادی را نداشتیم و مواردی هم بود که قرار شد برای مجمع بعدی با نظارت خزانه‌دار و هماهنگی با بازرسی و حسابرسی حل شود. همچنین موضوعات مربوط به شرکت توسعه و مسائل مالیاتی هم مطرح شد که دوستان در حال پیگیری هستند تا برای مجمع بعدی سامان پیدا کند.

وی در ادامه افزود: ما موضوع استعدادیابی و بحث ورزشکاران سازمان یافته را مورد تاکید قرار دادیم. براساس اهدافی که وزیر ورزش مورد تاکید قرار داده تعداد این ورزشکاران سازمان یافته باید بالای ۱۰، ۱۲ میلیون نفر برود. تعداد ورزشکاران سازمان یافته در چند سال بیش از ۴ میلیون نفر است که چنگی به دل نمی‌زند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: برای اینکه بتوانیم ورزش قوی برای ایران قوی داشته باشیم، باید ورزشکاران و جامعه هدف را افزایش بدهیم که این یکی از اهدافی است که از سوی دنیامالی تاکید شده و معاونت قهرمانی دنبال می‌کند.

اسبقیان در پایان خاطر نشان کرد: ما رویدادهای مهمی را در پیش داریم که باید در آنها شایسته و خوب عمل کنیم. بر همین اساس همه تلاش ما با برگزاری جلسات تخصصی با حضور وزیر و فدراسیون‌ها، این است که به اهدافی که رهبر انقلاب برای حضور موفقیت‌آمیز در رویدادها تعیین کرده‌اند، برسیم.