محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فعالیت سامانه مونسونی در جنوب سیستان و بلوچستان موجب وقوع بارشهای قابل توجه شده است. در این میان، اسلامآباد از توابع سراوان با ثبت ۵۰ میلیمتر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در سطح استان به خود اختصاص داد.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان همچنین افزود: طی فعالیت اخیر سامانه مونسون، در ۹ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی استان بارندگی به ثبت رسیده است که از جمله آنها میتوان به مچان با ۲۷، آشار ۹، مهرستان ۰.۶، سراوان ۱ و پیرآباد ۴ میلیمتر اشاره کرد.
وی گفت: فردا در برخی از ارتفاعات مرکزی و جنوبی استان رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
حیدری در پایان با هشدار نسبت به ناپایداریهای جوی، توصیه کرد، با توجه به احتمال وقوع بارشهای رگباری، از فعالیتهای کوهنوردی، چرای دام در ارتفاعات و اسکان در حاشیه مسیلها پرهیز شود.
