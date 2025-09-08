سیستان و بلوچستان رتبه اول خشکسالی در کشور؛ ۷۲ درصد کاهش بارندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: از ابتدای سال زراعی تاکنون میانگین بارش در سطح استان ۲۷.۴ میلی‌متر ثبت شده که این میزان، کمترین مقدار در بین استان‌های کشور بوده است؛ پس از سیستان و بلوچستان، استان یزد با ۴۴.۶ میلی‌متر بارش در جایگاه دوم کم بارشی قرار دارد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بررسی مقایسه‌ای بارش‌ها نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان با کاهش ۷۲.۶ درصدی بارندگی نسبت به بلندمدت، رتبه نخست کاهش بارش کشور را نیز به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: میانگین دمای سیستان و بلوچستان از ابتدای تابستان تاکنون ۳۳.۲ درجه سلسیوس بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۱.۴ درجه افزایش داشته است.

حیدری تصریح کرد: بررسی شاخص بارش، تبخیر و تعرق استانداردشده (SPEI) در بازه یک‌ساله منتهی به پایان مردادماه بیانگر آن است که ۹۹.۶ درصد مساحت استان درگیر خشکسالی شدید و بسیار شدید بوده است؛ این شرایط پیامدهای گسترده‌ای بر منابع آب، کشاورزی به دنبال داشته و باعث کاهش سطح زیر کشت، گسترش کانون‌های گرد و غبار و تشدید مشکلات تنفسی در منطقه شده است.