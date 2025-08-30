افتتاح اولین ایستگاه هواشناسی غرب سیستان و بلوچستان در دلگان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اصلی شهرستان دلگان به عنوان اولین ایستگاه غرب استان سیستان و بلوچستان که در مجاورت تالاب جازموریان است، طی یک مراسم با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در مراسم افتتاحیه این ایستگاه گفت: دلگان به عنوان یکی از گرمترین مناطق ایران با ۸۴ روز دمای بالای ۴۵ درجه سلسیوس، به این ایستگاه نیاز جدی داشت که برطرف شد.
محسن حیدری افزود: ایستگاه سینوپتیک دلگان اخیراً از سوی سازمان جهانی هواشناسی به عنوان یکی از ایستگاههای شبکه دیدبانی جهانی (GBON) تعیین شده است. این اتفاق، جایگاه علمی و بینالمللی استان را ارتقا خواهد داد.
وی ابراز داشت: اطلاعات بهدستآمده از این ایستگاه نقش حیاتی در مدیریت منابع آب، کشاورزی و محیط زیست منطقه به خصوص برای تالاب خشک شده جازموریان خواهد داشت.
حیدری بیان کرد: ایستگاه دلگان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع احداث شده است. ساختمان اصلی آن با زیربنای ۳۹۲ مترمربع در دو طبقه طراحی و ساخته شده و با بهرهگیری از فناوریهای روز شامل ایستگاه خودکار هواشناسی با ۷ سنسور (اندازهگیری دما، رطوبت، سمت و سرعت باد، میزان بارش، فشار و تابش خورشیدی) امکان پایش ۲۴ ساعته و ارسال آنلاین گزارشهای هواشناسی به شبکه ملی را فراهم میکند.
لازم به ذکر است این ایستگاه علاوه بر ارائه دادههای علمی به شبکه ملی و جهانی، خدمات کاربردی به کاربران محلی و بخشهای کشاورزی، مدیریت بحران و محیط زیست منطقه ارائه خواهد داد.
