رویداد دختران حاج قاسم در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد «دختران حاج قاسم» با هدف تربیت و توانمندسازی نوجوانان دختر در عرصههای فرهنگی و اجتماعی، طی دو روز در سمنان همزمان با بعد از ظهر پنجشنبه برگزار شد.
در این برنامه بیش از ۱۰۰ دختر نوجوان از شهرستانهای غرب استان حضور یافتند و در قالب کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی و فعالیتهای میدانی، مهارتهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و تبیینی را تمرین کردند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، در آئین اختتامیه این رویداد گفت: دختران حاج قاسم ثابت کردند که تنها مخاطب برنامههای فرهنگی نیستند، بلکه میتوانند بهعنوان حلقههای میانی جامعه، طراح ایده و راهحل برای مسائل کشور باشند. امروز نوجوانان ما با اعتماد به نفس و مهارتآموزی، وارد شبکهای منسجم شدهاند که میتواند در آینده فرهنگی و اجتماعی استان و کشور اثرگذار باشد.
حجت الاسلام علیرضا قنبری بیان کرد: این شبکه بر اساس توصیه رهبر معظم انقلاب برای شکلگیری حلقههای میانی میان مردم و حاکمیت، ظرفیت مهمی برای نقشآفرینی نوجوانان در تراز انقلاب اسلامی است. تجربه حضور در این رویداد نشان داد که دختران نوجوان میتوانند در موضوعاتی همچون هویت، حجاب، جهاد تبیین، اتحاد اجتماعی و مقابله با کالاهای صهیونیستی، بهطور مستقیم طرح و ایده ارائه دهند.
وی افزود: ارائههای امروز نشان داد دختران نوجوان ما با اعتماد به نفس و مهارتآموزی میتوانند به عنوان حلقههای میانی جامعه در حوزه فرهنگ و جهاد تبیین نقشآفرین باشند. اگر تا دیروز برخی تصور میکردند شعار دختران میداندار عرصه فرهنگی هستند صرفاً یک شعار است، امروز در این رویداد عملیاتی شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت شکلگیری حلقههای میانی میان مردم و حاکمیت، گفت: شما دختران حاج قاسم میتوانید این نقش تاریخی را برعهده بگیرید. تجربه حضور در این رویداد به شما نشان داد که مدیریت و حل مسائل کشور تنها در اختیار مسئولان رسمی نیست، بلکه شما نیز میتوانید در قامت یک مدیر فرهنگی نوجوان، راهکارهای مؤثر ارائه دهید.
قنبری همچنین از مشارکت و تلاش تمامی مسئولان، مدیران و فعالان فرهنگی در برگزاری این رویداد قدردانی کرد و ادامه داد: آثار ارزشمندی که در مدت کوتاه توسط نوجوانان حاضر در این برنامه تولید شد، ظرفیت انتشار در فضای مجازی را دارد و نشان میدهد نسل جوان ما آمادگی کامل برای ورود به عرصههای بزرگتر فرهنگی و اجتماعی را دارا است.
