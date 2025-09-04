دختران راه «شهید سلیمانی» را در پیش بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در آئین اختتامیه رویداد «دختران حاج قاسم» به همت تبلیغات اسلامی استان سمنان بر فرمایشات معصومین (ع) و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت وحدت امت اسلامی تاکید کرد.

وی افزود: همه ما وظیفه داریم در حفظ انسجام ملی، وحدت مردم با مسئولان و همبستگی شیعه و اهل‌سنت بکوشیم. تفرقه آفتی است که جامعه را دچار انزوا و انحراف می‌کند.

امام جمعه سمنان گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی به این جایگاه نرسید مگر با خودسازی و تهذیب نفس لذا او بیش از هر چیز به تربیت درونی خویش پرداخت و همین سلوک اخلاقی و معنوی بود که او را به الگویی برای همه نسل‌ها تبدیل کرد و دختران حاج قاسم نیز اگر می‌خواهند در جامعه اثرگذار باشند، باید نخست به خودسازی اهتمام ورزند.

مطیعی با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) تصریح کرد: هر کس می‌خواهد جامعه را هدایت کند، باید ابتدا خود را تعلیم دهد و سپس به دیگران بپردازد. این اصل اساسی در موفقیت فردی و اجتماعی است. تجلیل حقیقی از کسانی است که ابتدا به اصلاح خویشتن پرداخته‌اند و سپس جامعه را ساخته‌اند.

وی افزود: حضور بیش از ۱۰۰ دختر نوجوان در این برنامه و ارائه‌های آنان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نشان داد که نسل جوان ما ظرفیت بزرگی برای نقش‌آفرینی در آینده کشور دارد. امیدواریم این حرکت ارزشمند در مسیر خشنودی قلب حضرت ولی‌عصر (عج) و با تأسی از راه شهیدان، به‌ویژه شهید سلیمانی، تداوم یابد.