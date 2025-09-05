حاج خالمحمد آخوند سرفراز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی موضوع وحدت در سال جاری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده به خاطر پشت سر گذاشتن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است؛ جنگی که گرچه خساراتی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشت و شماری از فرماندهان و مردم عادی شهید شدند، اما یک منفعت بزرگ و ماندگار نیز به بار آورد.

وی افزود: دشمنان تصور می‌کردند با حمله خارجی و ایجاد نارضایتی داخلی، مردم علیه نظام اقدام خواهند کرد و حتی برای این هدف سرمایه‌گذاری‌هایی نیز انجام داده بودند، اما برخلاف انتظار آنان، اتحاد و انسجامی وصف‌ناشدنی در کشور شکل گرفت.

عضو شورای فرهنگی اجتماعی دبیرخانه اهل سنت کشور تصریح کرد: کسانی که حتی گلایه‌های سیاسی و اجتماعی از حاکمیت داشتند، در جریان این حمله با صدور بیانیه‌های مختلف حمایت خود را از ایران اسلامی اعلام کردند و همه سلایق و گروه‌ها چه در داخل کشور و چه در خارج یکصدا به دفاع از خاک ایران و آرمان‌های نظام اسلامی برخواستند.

آخوند سرفراز بیان کرد: اتحاد و انسجامی که در جریان این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پدید آمد باید حفظ شود و مسئولان نیز باید قدر این ملت را بدانند؛ مردمی که در سخت‌ترین شرایط پشت نظام ایستادند و جان خود را در راه دفاع از ارزش‌ها فدا کردند.