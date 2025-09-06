نورصحت محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق یک قاعده فلسفی «وحدت در عین کثرت»، اساس خلقت بر مبنای وحدت است و تفاوتهای قومی و نژادی صرفاً برای شناخت متقابل انسانها است.
وی هفته وحدت را فرصتی برای بازگشت دوباره انسانها به اصل با هم بودن دانست و افزود: ملت شریف ایران در همه بزنگاهها از جان و مال خود گذشتهاند و هیچگاه قومیت، مذهب یا رنگ و نژاد مانع دفاع آنان از وطن نشده است، لذا مسئولان باید قدردان این ملت باشند.
محمدی تصریح کرد: نباید اجازه داد برخی مدیران با کوتاهی در انجام وظایف یا نگاههای قومیتی و مذهبی، مردم را دلسرد کنند و خطر دشمن داخلی که با نفاق و دورویی در جهت منافع بیگانگان عمل میکند، از تهدید خارجی ننگینتر است.
این فعال فرهنگی ادامه داد: نگاه عدالتمحور در برنامهها، توزیع متوازن سرمایه و شایستهسالاری در مدیریتها، همدلی و اتحاد ملت را تقویت کرده و قدرت کشور را دوچندان میکند.
وی با اشاره به اختلافات در جهان اسلام گفت: دشمنان اسلام با سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن»، کشورهای مسلمان را درگیر اختلاف کردهاند و نمونه بارز آن در سوریه، عراق، لبنان و یمن دیده میشود و اگر مسلمانان با تشکیل اتحادیههای مشترک، انسجام و همکاری اقتصادی و سیاسی خود را تقویت کنند، میتوانند نظم نوینی در منطقه و جهان اسلام شکل دهند.
محمدی با ابراز تأسف از فاجعه غزه بیان کرد: اشغال غزه نتیجه تفرقه در میان جوامع مسلمان است و جنایاتی که علیه زنان و کودکان بیگناه رخ میدهد، شرمساری برای بشریت است.
وی در پایان تاکید کرد: بذر وحدت باید از خانواده کاشته شود و فرزندان با اصول مسئولیتپذیری و تعامل انسانی پرورش یابند تا با اتکا به انسجام ملی، ایران آباد و پایدار ساخته شود.
