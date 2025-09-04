  1. استانها
ستاد نماز جمعه شهرستان دشتی برگزیده کشور شد

بوشهر- مسئول ستاد نماز جمعه شهرستان دشتی گفت : ستاد نماز جمعه شهرستان دشتی (خورموج) برگزیده جشنواره فرهنگی هنری کشور شد.

حجت الاسلام سید حسین بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اختتامیه جشنواره قلب شهر (جشنواره فرهنگی و هنری ستادهای برگزاری نماز جمعه کشور) که با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برگزار شد، از ستادهای برتر در محورهای مختلف تجلیل به عمل آمد.

مسئول ستاد نماز جمعه شهرستان دشتی گفت: ستاد نماز جمعه شهرستان دشتی از استان بوشهر در میان بیش از ۹۰۰ ستاد نماز جمعه کشور، موفق به کسب عنوان ستاد برگزیده در بخش خدمت‌رسانی و پاسخگویی دستگاهی شد.

وی افزود: این موفقیت با راهبری حجت‌الاسلام زاهددوست، امام جمعه شهرستان دشتی، و تلاش‌های اعضای ستاد نماز جمعه به دست آمد که حاصل برنامه‌ریزی، تلاش منسجم و مدیریت امام جمعه شهرستان دشتی است که با رویکردی مردمی نماز جمعه را به پایگاهی فرهنگی و خدمت‌رسان در سطح منطقه تبدیل کرده است و نشان‌دهنده جایگاه فعال و مردمی این ستاد در عرصه فرهنگی و اجتماعی است.

