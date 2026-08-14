مقاومت و مدیریت جهادی؛ دو بال عزت و پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اربابی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زابل، با اشاره به سالروز جدایی بحرین از ایران و روز مقاومت اسلامی، بر اهمیت شناخت تاریخ، تقویت جبهه مقاومت و حفظ عزت ملی تأکید کرد و مدیریت جهادی را یکی از راهکارهای پیشرفت سیستان دانست.

امام جمعه موقت زابل، با اشاره به اهمیت آمادگی برای «سفر ابدی» انسان، تقوا را بهترین زاد و توشه این مسیر دانست و گفت: همان‌گونه که برای سفرهای دنیوی تجهیزات و توشه آماده می‌کنیم، باید برای زندگی ابدی نیز آماده باشیم.

حجت‌الاسلام اربابی در ادامه با اشاره به سالروز جدایی بحرین از ایران، این رخداد را از عبرت‌های تاریخی کشور دانست و بر ضرورت مطالعه تاریخ و شناخت پیامدهای تصمیمات حکومت پهلوی تأکید کرد.

وی افزود: افتخار جمهوری اسلامی این است که با وجود تحمیل انواع جنگ‌ها و فشارها در سال‌های پس از انقلاب، حتی یک وجب از خاک کشور را به بیگانگان واگذار نکرده است.

امام جمعه موقت زابل همچنین با گرامیداشت روز مقاومت اسلامی و سالروز جنگ ۳۳ روزه، مقاومت را راه مقابله با سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و گفت: تحولات منطقه را می‌توان به قبل و بعد از جنگ ۳۳ روزه تقسیم کرد و تقویت جبهه مقاومت، راه عزت ملت‌هاست.

مدیریت جهادی؛ راهکار پیشرفت سیستان

وی در بخش پایانی خطبه دوم با اشاره به شرایط منطقه سیستان، روحیه جهادی در میان مسئولان را یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشرفت و آبادانی منطقه عنوان کرد.

حجت‌الاسلام اربابی مردمی بودن را نخستین ویژگی مدیر جهادی دانست و گفت: مسئولان باید در میان مردم حضور داشته باشند، حرف آنها را بشنوند و دسترسی مردم به مدیران دشوار نباشد.

وی عمل‌گرایی را دومین ویژگی مدیر جهادی برشمرد و افزود: مردم از وعده‌های تکراری خسته شده‌اند و مدیر جهادی باید به جای وعده دادن، از اقدامات انجام‌شده و نتایج ملموس سخن بگوید.

امام جمعه موقت زابل همچنین بر اولویت دادن به حل مشکلات مردم و حذف تشریفات غیرضروری تأکید کرد و گفت: اگر مشکلی با یک اقدام ساده قابل حل است، مدیر نباید آن را گرفتار تشریفات اداری کند و در صورت وجود مانع قانونی نیز باید از مسیر قانونی برای اصلاح آن اقدام شود.

وی در پایان با اشاره به ضرورت تلاش فراتر از ساعت اداری، بر الگوگیری از مدیران جهادی و خدمت مستمر به مردم تأکید کرد و گفت: اگر مسئولان خود را صرفاً به ساعت اداری محدود کنند، پیشرفت مطلوب محقق نخواهد شد.