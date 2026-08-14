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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

دشمن با پرچم مذاکره به دنبال عقب‌نشینی است

دشمن با پرچم مذاکره به دنبال عقب‌نشینی است

اهواز - امام جمعه اهواز با اشاره به نشانه‌های تسلیم‌ دشمن در برابر قدرت بازدارندگی ایران، گفت:اکنون دشمن از خود انعطاف و عقب‌نشینی نشان می‌دهد و پرچم مذاکره را به نشانه پرچم سفید بالا می‌برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهواز با تأکید بر قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح کشورمان اظهار کرد: توان دفاعی و پدافندی نیروهای مسلح ما در عرصه‌های مختلف به دقت مورد ارزیابی دشمن قرار گرفته و او به خوبی می‌داند که در صورت هرگونه ماجراجویی، به سرزمین سوخته تبدیل شده و هستی آمریکا زیر چکش موشکی و پهپادی ما قرار می‌گیرد.

وی افزود: دشمن به نقطه تسلیم نزدیک شده و نشانه‌های آن در حملات پیش‌دستانه نیروهای مسلح به سرمایه‌گذاری آمریکا در اردن، تخلیه پایگاه‌های آمریکایی از منطقه و ایجاد بحران در تنگه باب‌المندب نمایان است؛ اگر جنگ زیرساختی صورت گیرد، دشمن سریعتر از ایران به سوی سرزمین‌های سوخته و دوران عصر حجر پیش خواهد رفت.

امام جمعه اهواز هشدار داد: دشمن باید بداند در صورت آغاز جنگ زیرساختی، ایران اسلامی به اندازه شروع جنگ، دست خود را روی سلاح هسته‌ای خواهد گذاشت؛ انرژی هسته‌ای ایران به هیچ قدرت و کشوری مربوط نیست و یک امر داخلی است و اگر کسی خلاف آن می‌اندیشد، بیاید و بجنگد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد با اشاره به ادعاهای متناقض دشمن درباره برنامه هسته‌ای ایران بیان کرد: دشمن می‌گوید ایران به سلاح هسته‌ای دست یافته و بارها ادعا کرده انرژی هسته‌ای ایران را از میان برده است؛ حال پرسش این است که اکنون به دنبال چیست؟

وی با اشاره به وضعیت منطقه تصریح کرد: آمریکا به نام بحران تنگه هرمز، با بحران تنگه باب‌المندب مواجه شده است؛ مردم نزدیک به ۶ ماه است در خیابان‌ها فریاد می‌زنند و تاب‌آوری آن‌ها مقابل دشمن افزایش یافته و همچنان پشتیبان قدرتمندی برای نیروهای مسلح و نظام اسلامی هستند.

امام جمعه اهواز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات مردم از مسئولان استان عنوان کرد: در شرایط کنونی انتظار می‌رود مسئولان استان برای اشتغال، وام ازدواج و سرمایه‌گذاری مردم تلاش کنند و نسبت به مطالبات آن‌ها توجه بیشتری داشته باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد در پایان خدمت‌گزاری خالصانه را بهترین نوع قدردانی از مردم دانست و عنوان کرد: یکی از راه‌های اصلی قدردانی از مردم، خدمت خالصانه به آنان است.

کد مطلب 6916333

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