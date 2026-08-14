به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهواز با تأکید بر قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح کشورمان اظهار کرد: توان دفاعی و پدافندی نیروهای مسلح ما در عرصه‌های مختلف به دقت مورد ارزیابی دشمن قرار گرفته و او به خوبی می‌داند که در صورت هرگونه ماجراجویی، به سرزمین سوخته تبدیل شده و هستی آمریکا زیر چکش موشکی و پهپادی ما قرار می‌گیرد.

وی افزود: دشمن به نقطه تسلیم نزدیک شده و نشانه‌های آن در حملات پیش‌دستانه نیروهای مسلح به سرمایه‌گذاری آمریکا در اردن، تخلیه پایگاه‌های آمریکایی از منطقه و ایجاد بحران در تنگه باب‌المندب نمایان است؛ اگر جنگ زیرساختی صورت گیرد، دشمن سریعتر از ایران به سوی سرزمین‌های سوخته و دوران عصر حجر پیش خواهد رفت.

امام جمعه اهواز هشدار داد: دشمن باید بداند در صورت آغاز جنگ زیرساختی، ایران اسلامی به اندازه شروع جنگ، دست خود را روی سلاح هسته‌ای خواهد گذاشت؛ انرژی هسته‌ای ایران به هیچ قدرت و کشوری مربوط نیست و یک امر داخلی است و اگر کسی خلاف آن می‌اندیشد، بیاید و بجنگد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد با اشاره به ادعاهای متناقض دشمن درباره برنامه هسته‌ای ایران بیان کرد: دشمن می‌گوید ایران به سلاح هسته‌ای دست یافته و بارها ادعا کرده انرژی هسته‌ای ایران را از میان برده است؛ حال پرسش این است که اکنون به دنبال چیست؟

وی با اشاره به وضعیت منطقه تصریح کرد: آمریکا به نام بحران تنگه هرمز، با بحران تنگه باب‌المندب مواجه شده است؛ مردم نزدیک به ۶ ماه است در خیابان‌ها فریاد می‌زنند و تاب‌آوری آن‌ها مقابل دشمن افزایش یافته و همچنان پشتیبان قدرتمندی برای نیروهای مسلح و نظام اسلامی هستند.

امام جمعه اهواز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات مردم از مسئولان استان عنوان کرد: در شرایط کنونی انتظار می‌رود مسئولان استان برای اشتغال، وام ازدواج و سرمایه‌گذاری مردم تلاش کنند و نسبت به مطالبات آن‌ها توجه بیشتری داشته باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد در پایان خدمت‌گزاری خالصانه را بهترین نوع قدردانی از مردم دانست و عنوان کرد: یکی از راه‌های اصلی قدردانی از مردم، خدمت خالصانه به آنان است.