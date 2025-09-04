به گزارش خبرنگار مهر، بهنام رضوانی در هشتمین جشنواره زغال‌اخته که شامگاه پنجشنبه ۱۳ شهریورماه در کمپ گردشگری دیوری شهرستان کلیبر برگزار شد، با بیان اینکه زغال‌اخته به‌دلیل تاب‌آوری در برابر سرما و تطابق با اقلیم کلیبر، میوه‌ای ارزشمند به شمار می‌رود، گفت: سالانه چهار هزار تن زغال‌اخته در این باغات تولید می‌شود. اگر کارخانه‌ای در این شهرستان راه‌اندازی شود و نیمی از تولیدات را خریداری کند، می‌توان با فرآوری آن در انواع محصولات، سودآوری خوبی داشته باشد.

وی با اشاره به مشاهدات خود از صادرات محصولات فرآوری شده زغال‌اخته توسط واحد تولیدی شهرستان مرند به کشور آمریکا، افزود: “متأسفانه شناخت کافی از زغال‌اخته در ایران وجود ندارد و این امر مانع از ورود این محصول به بازارهای بین‌المللی توسط صادرکنندگان شده است.

هم‌افزایی و همکاری دو شهرستان

رضوانی خواستار همکاری شهرستان‌های هوراند و کلیبر در برگزاری نمایشگاه‌های مشترک شده و تأکید کرد: باید استعدادهای خود را تجمیع کرده و از بخش‌نگری پرهیز کنیم. او همچنین از مدیران جهاد کشاورزی درخواست کرد که نهال‌های بهتری برای زغال‌اخته به کلیبر بیاورند و روند اصلاح نژادی را تسریع کنند.

چالش‌های تولید و بازار زغال‌اخته

وی در خصوص قیمت زغال‌اخته گفت: قیمت فعلی این میوه حتی تأمین‌کننده دستمزد کارگران نیست و در مقایسه با قیمت خیار، جفا در حق کشاورز به شمار می‌رود.

رضوانی تصریح کرد که زغال‌اخته میوه‌ای کمیاب و نگهداری آن دشوار است و باید قیمتی بالاتر داشته باشد تا برای باغداران صرفه اقتصادی داشته باشد.

سد پیغام چایی؛ فرصتی برای تأمین آب کشاورزی

وی به جذب دویست میلیارد تومان اعتبار برای سد پیغام چایی اشاره کرده و توضیح داد که این سد می‌تواند برای تأمین آب شرب و کشاورزی در منطقه کلیبر و هوراند تاثیر گرهگشایی داشته باشد.

به گفته رضوانی، این سد به حمایت از حدود هزار و صد هکتار باغ‌های منطقه کمک خواهد کرد.

شهرام شفیعی: ایجاد صنایع تبدیلی موجب صرفه اقتصادی

شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، در حاشیه جشنواره زغال‌اخته گفت: جشنواره با استقبال خوب باغداران مواجه شده است، ظرفیت تولید زغال‌اخته در شهرستان کلیبر به بالای دو هزار تن در سطح استان رسیده است.

او همچنین از اقدامات انجام شده برای توسعه باغات و اصلاح نژاد نهال‌ها خبر داد و تأکید کرد که نیاز به زیرساخت‌های لازم برای صنایع تبدیلی وجود دارد.

فرصت‌های جدید برای کشاورزان

شفیعی چالش‌های اقتصادی کشاورزان را ناشی از کمبود آب و زمان‌بر بودن فرایند برداشت زغال‌اخته و زود فاسد شدن میوه دانست و افزود: اگر شرایط برای سرمایه‌گذاری در این شهرستان فراهم شود، قیمت این محصول افزایش خواهد یافت و صرفه اقتصادی برای کشاورزان ایجاد می‌شود.

جذابیت جشنواره با حضور بخش خصوصی

رضا محمدی، فرماندار شهرستان کلیبر، در خصوص هشتمین جشنواره زغال‌اخته گفت: هدف ما معرفی محصول زغال‌اخته و ایجاد نشاط اجتماعی است.

او تأکید کرد که جشنواره برای تبلیغ بهتر زغال‌اخته و صنایع دستی محلی طراحی شده و امیدوار است که دوره آینده در تبریز موجب توفیق بیشتر در تأمین اهداف شود.

وی خصوصیت برجسته این دوره را اجرای آن توسط بخش خصوصی اعلام کرد که در افزایش جذابیت جشنواره نقش بسزایی داشته است.