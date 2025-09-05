تاب آوری مردم ایران دنیا را شگفت زده کرد؛ حزب الله نابود شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ حسن رستگار پناه شامگاه پنجشنبه در یادواره ۹۵ شهید البرز شرقی در شاهرود ضمن اشاره به حفظ وحدت ملی به عنوان یک وظیفه عموم آحاد جامعه بیان کرد: وظیفه اصلی ملت ایران حفظ وحدت ملی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وحدت ارزشمند ملت ایران اسلامی افزود: دشمنان از آنجا که در میدان نبرد کاری از پیش نبرده‌اند، به دنبال عملیات روانی هستند که باید مراقب بود.

رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه نقشه اصلی دشمن در قبال ملت ایران عملیات روانی و تضعیف روحیه مردمی است، گفت: جهان در برابر تاب آوری ملت ایران حیرت زده شده است.

رستگار پناه با بیان اینکه ملت ایران اسلامی این تاب آوری را مرهون فرهنگ حسینی و کربلایی و همچنین عزیزانی مانند شهید سلیمانی هستند، ابراز کرد: ملت ما ملت امام حسین هستند، ملتی مقاوم که امروز یادواره شهدایشان را باشکوه‌تر از همیشه برگزار می‌کنند.

وی با بیان اینکه شتاب در پیشرفت علمی، امروز به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا رقم خورده است، افزود: یکی دیگر از وظایف ما در این برهه تاریخی حفظ عزت کشور و تقویت توان دفاعی است که امروز جهانیان به قدرت آن اذعان دارند.

رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: مسئولان نیز باید همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تاکید فرموده‌اند نسبت به رفع مشکلات مردم اهتمام جدی داشته باشند.

رستگار پناه در ادامه به وضعیت منطقه هم اشاره کرد و با بیان اینکه دشمنان به دنبال تضعیف مقاومت در منطقه هستند، گفت: هیچ وقت هیچکس نمی‌تواند حزب الله را از بین ببرد و یا حتی خلع سلاح کند، زیرا همانند بلایی که یمنی‌ها سر دشمنان آورده‌اند، این بار هم زمین گیر خواهند شد.

وی همچنین ضمن گرامی داشت یاد یک هزار و ۷۰۰ شهید شاهرودی بیان کرد: مجموعه‌هایی مانند البرز شرقی توانستند چه در حوزه لوجستیکی و کمک‌های پشتیبانی و چه در اعزام نیرو و رزمنده تأثیرگذاری خوبی داشته باشند.