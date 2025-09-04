به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی شامگاه پنجشنبه در یادوری شهدای میر افضل چهاردانگه ساری به ضرورت استقامت و بصیرت در مسیر انقلاب اسلامی اشاره کرد و بر لزوم استمرار این ویژگیها برای رسیدن به پیروزیهای نهایی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد که مسیر پیشرفت و پیروزی ایران اسلامی تنها از طریق استقامت و مقابله با چالشها ممکن است، حتی اگر مشکلات فراوانی وجود داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران، در نشست محفل شهیدان، درباره ویژگیهای کلیدی پیروزیهای ایران اسلامی سخن گفت و بر لزوم استقامت ملت در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب تأکید کرد.
وی بیان داشت: روح استقامت و قوت قلبی که ملت ایران از رهبریهای الهی مانند حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای (حفظهالله) میگیرند، باعث شادمانی و خوشحالی بزرگواران است و این استقامت، موجب قوت قلب و انرژی مضاعف برای رزمندگان و مسئولان میشود و دشمنان را مأیوس و ناامید میسازد.
وی در ادامه گفت: راه پیروزی نهایی ایران اسلامی، تنها از مسیر استقامت میگذرد. گرچه در این مسیر مشکلات و ناملایمات فراوانی وجود دارد، اما با استقامت و بصیرت میتوان به قلههای پیشرفت و پیروزی دست یافت و این روند هرگز به عقب نمیگردد و ملت ایران با بصیرت و استقامت خود، در تمامی میدانها پیروز خواهد شد.
آیتالله محمدی لائینی سپس بر اهمیت بصیرت در رهبری و پیروی از آن تأکید کرد و افزود: در قرآن کریم، خداوند به پیامبر (ص) و امت مسلمان دستور میدهد که در راه دین خدا، بصیرت داشته باشند و امامان معصوم (ع) و رهبریهای اسلامی باید بصیرت کامل داشته باشند، زیرا اگر رهبری بصیرت نداشته باشد، امت نیز قادر به انجام کارهای بزرگ نخواهد بود.
وی با اشاره به جنگهای فرهنگی و رسانهای دشمنان علیه ایران اسلامی، افزود: دشمنان امروز در جبهههای مختلف جنگ علیه ما فعال شدهاند. جنگ فیزیکی، رسانهای، تبلیغاتی، فرهنگی، جنگ با حجاب و عفاف و جنگ با ارزشهای دینی و انقلابی، همه بخشی از توطئههای دشمن برای تضعیف اراده ملت ایران است.
آیتالله محمدی لائینی در ادامه تأکید کرد: با وجود مشکلات و نارساییهایی که گاهی در بخشهای مختلف مانند آب، برق، کشاورزی و صنعت وجود دارد، نباید اجازه بدهیم که این مسائل کوچک باعث تضعیف اراده ملت و انقلاب اسلامی شوند. البته باید به ناترازیها و کمبودها هم توجه کرد، اما هیچگاه نباید از آرمانهای انقلاب اسلامی و راه شهیدان فاصله بگیریم.
