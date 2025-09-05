امت احمد(ص) جشن بزرگ کردها برای عاشقان پیامبر؛ کردها سنگ تمام گذاشتند

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: جشن امت احمد در سنندج امسال نیز در چهاردهمین روز شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور پرشور مردم، خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان و برپایی ده‌ها غرفه فرهنگی، خدماتی و غذایی، فضایی معنوی و پرانرژی را به شهر بخشید.

خیابان‌ها و مسیرهای منتهی به محل برگزاری جشن مملو از جمعیتی مشتاق بود که با لبخند، شور و شعف در کنار هم حضور داشتند تا لحظاتی متفاوت و خاطره‌انگیز را تجربه کنند.

هر غرفه جلوه‌ای از عشق و محبت مردم به اهل‌بیت (ع) و همدلی میان اقشار مختلف جامعه را به نمایش می‌گذاشت.

از غرفه‌های غذایی که نذری‌های گرم و متنوع ارائه می‌کردند گرفته تا غرفه‌های فرهنگی، مشاوره، سلامت و هنری، هر بخش پیامی از ارادت، خدمت و صمیمیت را منتقل می‌کرد.

حضور پرشور غرفه داران در مهمانی پیامبر رحمت

مسئول غرفه «رهپویان حضرت زینب (س)» شهرستان بیجار گفت: امروز در این غرفه با توزیع پنج هزار پرس غذای گرم و شربت، پذیرای مهمانان هستیم.

محمد محمد نظامی گفت: برای سومین سال است که در این جشن حضور داریم و هدفمان خدمت‌رسانی به مردم با عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) است.

این خادم اهل بیت (ع) عنوان کرد: خادمان ما با تمام توان خود تلاش می‌کنند تا هر زائر با لبخند از موکب خارج شود و حس معنوی جشن را با خود ببرد.

غرفه «محمد امین» نیز با ارائه شله‌زرد و چای، فضایی دلنشین برای بازدیدکنندگان ایجاد کرده بود.

مسئول این غرفه در گفت‌و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: دیدن رضایت و لبخند مردم هنگام دریافت نذری‌ها انگیزه ما را برای خدمت بیشتر دوچندان می‌کند.

زهرا پاشاپور گفت: ما سعی داریم هر سال کیفیت خدمات و تنوع خوراکی‌ها را بالاتر ببریم تا تجربه زائران از جشن، خاطره‌ای دلنشین باشد.

در غرفه‌های فرهنگی مانند «کودک و نوجوان» و «حجاب و عفاف»، فعالیت‌های متنوعی شامل نقاشی، قصه‌گویی و توزیع وسایل فرهنگی ارائه شد که مورد استقبال خانواده‌ها و کودکان قرار گرفت و شور و شعف خاصی به جشن بخشید.

روایت مردم از حال و هوای جشن

یکی از بازدیدکنندگان جشن اظهار کرد: هر سال که در این مراسم شرکت می‌کنم، حس می‌کنم مردم با هم متحدتر و نزدیک‌تر شده‌اند و حال و هوای جشن بسیار دلنشین و متفاوت است.

این شهروند کردستانی گفت: این حضور پرشور نه تنها شادی را به همراه دارد، بلکه حس تعلق و همبستگی اجتماعی را در دل مردم تقویت می‌کند.

یک مادر همراه با فرزندش که در این مهمانی با شکوه حضور دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: دیدن شادی کودکان در غرفه‌های فرهنگی، قلب آدم را پر از امید و انرژی می‌کند و نشان‌دهنده اهمیت چنین برنامه‌هایی در زندگی اجتماعی است. وقتی فرزندان با شور و اشتیاق به فعالیت‌های فرهنگی می‌پردازند، انگیزه خادمان و دست‌اندرکاران جشن نیز بیشتر می‌شود.

نگاه غرفه‌داران به مهمانی امت احمد

مسئول غرفه «غذای خانگی»، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: برای سومین سال با کودک خردسال خود حضور داریم و پخت و توزیع فلافل و ساندویچ بندری با عشق انجام می‌شود.

سیده زهرا موسوی ادامه داد: وقتی مردم با رضایت غذا را دریافت می‌کنند، تمام خستگی خادمان از تنشان بیرون می‌رود.

وی گفت: خادمان تمام تلاش خود را می‌کنند تا هر زائر با لبخندی خوشایند جشن را ترک کند و حس معنوی مراسم را همراه خود ببرد.

جشن امت احمد امسال بار دیگر ثابت کرد که این مراسم نه تنها فرصتی برای پذیرایی با نذری‌های متنوع، بلکه مجالی برای تجلی همدلی، محبت و ارادت مردم به اهل‌بیت (ع) است. حضور پرشور خانواده‌ها، شور و نشاط کودکان، همکاری خادمان و لبخند زائران، مهمانی را به نمادی از عشق و معنویت تبدیل کرده است.

این جشن، پیام وحدت، همدلی و خدمت بی‌منت را در دل شهر جاری می‌کند و یادآور می‌شود که محبت و ارادت، زبان مشترک همه انسان‌هاست و حضور هر فرد در این جشن، سهمی از این پیام بزرگ است.