اهدای ۲ هزار بسته فرهنگی در جشن امت احمد

حمیدرضا گوهری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این جشن وحدت آفرین در پایتخت فرهنگی ایران اسلامی اقلام و بستههای فرهنگی، کتب آموزشی و بادکنکهای رنگی هدیه این مرکز به کودکان است.
وی افزود: در این روز وحدت آفرین و تاریخی جهت ترویج همبستگی و یکپارچگی بین مسلمانان برنامههای مناسبتی ویژهای، در پیاده راه فردوسی شهر سنندج اجرا میشود که سهم کانون هم قابل لمس است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان خاطرنشان کرد: فعالیتهای متنوع شاد فرهنگی و هنری بخشی از اساس این جشن بزرگ است.
گوهری عنوان کرد: در این ویژه برنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان میزبان کودک و نوجوان به همراه خانوادههای آنان است.
وی گفت: فعالیتهای فرهنگی این مرکز در غرفه مستقر در پیاده راه فردوسی شامل دلنوشته های ادبی با عنوان پیامبر عشق و برگزاری ایستگاه نقاشی و اهدای جوایز متنوع و کتاب خواهد بود.
