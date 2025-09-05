عیسی کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برپایی غرفههای فرهنگی قرآنی برای تشویق نونهالان و کودکان به سمت قران آموزی لازم و ضروری است.
وی اذعان کرد: در غرفه فرهنگی قرآنی ما در جشن امت احمد کودکان به قرآنی خوانی تشویق میشوند تا راه رستگاری را بیابند.
کرمی تصریح کرد: در این غرفه که دومین سال متوالی از برگزاری آن در جشن بزرگ امت احمد میگذرد، قرائت هر سورهای از قرآن برای کودکان و آموزش کتابت و خطاطی قرآن برای نوجوانان در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: ما علاوه بر تشویق کودکان به خواندن قرآن جوایز و هدایایی هم در نظر گرفتیم و هدف ما نشر قرآن و زنده نگه داشتن این کتاب آسمانی در بین نسلهای جوان است.
