۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

هدف برگزاری جشن امت احمد نمایش وحدت در کردستان است

سنندج_مسئول هیئت شهدای کامیاران بیان کرد: هدف از برگزاری جشن امت احمد نمایش وحدت موجود از دل کردستان است.

سمیرا یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: همراه با دو نفر دیگر از نیروهای هیئت شهدای کامیاران برای ارائه خدمت به مردم حاضر شده‌ایم.

وی اذعان کرد: ما در این جشن فرخنده قرار است به هر تعداد که در توانمان بود شربت و شیرینی ارائه دهیم.

غرفه‌دار جشن امت احمد بیان کرد: با توجه به اینکه در مراسم‌های زیادی غرفه و موکب‌دار بودیم تجربه کافی در مدیریت میزبانی در جشن بزرگی مانند جشن امت احمد را به خوبی داریم و امیدواریم بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای مردم باشیم.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این جشن قطعاً نمایش وحدت مثال زنی در کردستان است که خار چشم دشمنان و اسرائیل شده و بزرگترین نعمت اللهی است.

