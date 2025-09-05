هدف برگزاری جشن امت احمد نمایش وحدت در کردستان است

سمیرا یاری در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: همراه با دو نفر دیگر از نیروهای هیئت شهدای کامیاران برای ارائه خدمت به مردم حاضر شدهایم.
وی اذعان کرد: ما در این جشن فرخنده قرار است به هر تعداد که در توانمان بود شربت و شیرینی ارائه دهیم.
غرفهدار جشن امت احمد بیان کرد: با توجه به اینکه در مراسمهای زیادی غرفه و موکبدار بودیم تجربه کافی در مدیریت میزبانی در جشن بزرگی مانند جشن امت احمد را به خوبی داریم و امیدواریم بتوانیم میزبان شایستهای برای مردم باشیم.
وی تصریح کرد: هدف اصلی این جشن قطعاً نمایش وحدت مثال زنی در کردستان است که خار چشم دشمنان و اسرائیل شده و بزرگترین نعمت اللهی است.
