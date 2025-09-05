به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تشکلهای مردمنهاد منابع طبیعی و محیط زیست استان اصفهان در بیانیهای نسبت به برنامهریزی برای برگزاری برنامههای تفریحی در بستر خشک رودخانه زایندهرود واکنش نشان داد.
این شورا ضمن ابراز نگرانی عمیق، این اقدام را به معنای عادیسازی وضعیت بحرانی خشکی زایندهرود دانست که میتواند افکار عمومی را از پیگیری احیای این شریان حیاتی منحرف کند.
در این بیانیه آمده است: هرگونه دخل و تصرف در بستر زایندهرود تحت هر عنوان، غیرمنطقی و غیرقابل قبول بوده و پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت.
این تشکلها تأکید کردند که چنین اقداماتی نهتنها به عادیانگاری خشکی رودخانه منجر میشود بلکه اعتراض حامیان محیط زیست و دوستداران شهر اصفهان را برمیانگیزد.
شورای هماهنگی تشکلهای مردم نهاد زیست محیطی از مسئولان از جمله استاندار، رئیس شورای شهر، شهردار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان خواستار تغییر مکان اجرای برنامه به حاشیه رودخانه و اولویتدهی به احیای جریان دائمی آب در زایندهرود شد تا از عادیسازی وضعیت بحرانی این رودخانه جلوگیری شود.
