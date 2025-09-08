به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم‌زاده ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: یکی از افتخارات شهرداری اصفهان در دو سال گذشته، حفظ نسبت ۳۰ درصد بودجه جاری به ۷۰ درصد بودجه عمرانی بوده و این نسبت نشان‌دهنده تعهد ما به توسعه زیرساختی شهر است.

وی ادامه داد: از محل این ۷۰ درصد بودجه عمرانی، ما یک هزار و ۴۳ پروژه کوچک و بزرگ تعریف کرده‌ایم که شامل ۹۲ پروژه شاخص، ۱۰۵ پروژه مهم منطقه‌ای و ۷۹۸ پروژه محله‌محور می‌شود و از میان این پروژه‌ها، ۶۰ پروژه کلیدی انتخاب شدند که به دلیل ویژگی‌های خاص خود از جمله نوآوری، تأثیرگذاری در نجات شهر از مشکلات زیست‌محیطی مانند آلودگی، ترافیک و تنش آبی یا اهمیت منطقه‌ای تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها یا برای اولین‌بار در اصفهان اجرا می‌شوند یا نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارند. برای این ۶۰ پروژه، زمان‌بندی معکوس تعریف کردیم و هر پروژه در زمان مشخص خود افتتاح خواهد شد.

به گفته قاسم‌زاده، ارزش مجموع پروژه‌هایی که امسال به اتمام می‌رسند، حدود ۱۰۰ همت (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) است که نشان‌دهنده پویایی و حرکت رو به جلوی شهر است.

اصفهان سهمی از عوارض آلایندگی ندارد

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی ما، مسائل زیست‌محیطی شهر شامل آلودگی هوا، ترافیک و تنش آبی است، تصریح کرد: متأسفانه در بحث آلاینده‌ها، تغییر قوانین باعث شده که شهرهایی مانند اصفهان از منابع مالی آلاینده‌ها محروم شوند و شهر اصفهان سهمی از عوارض آلایندگی نداشته جز مبلغی ناچیز که از سوی پالایشگاه بوده است.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در گذشته شهرهایی که در شعاع ۵۰ کیلومتری منابع آلاینده مانند فولاد مبارکه یا پالایشگاه بودند، از درآمدهای ناشی از آلایندگی بهره‌مند می‌شدند اما حالا این شعاع به ۳۰ کیلومتر کاهش یافته و چون فاصله شهر اصفهان با فولاد مبارکه بالای ۳۲ کیلومتر است، از عوارض آلایندگی سهمی ندارد.

قاسم زاده افزود: پیشنهاد ما این است که یا صنایع آلاینده با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند فیلترهای مدرن آلودگی خود را کاهش دهند یا توسعه آن‌ها در اصفهان متوقف شده و به مناطقی مانند حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان منتقل شوند که معمولاً سرریز آلودگی در آنجا شکل می‌گیرد.

وی ابراز کرد: معتقدیم که توسعه صنایع نباید به قیمت افزایش آلودگی شهر باشد.

احداث ۶ تصفیه‌خانه پساب فاضلاب برای حفظ فضای سبز

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه تنش آبی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های شهر است، خاطرنشان کرد: در شرایط عادی هر درخت به ۲ هزار و ۷۰۰ لیتر آب در سال نیاز دارد اما با یک‌هزار و ۲۰۰ لیتر هم می‌توان آن‌ها را زنده نگه داشت. در حال حاضر به دلیل خشکی زاینده‌رود و کاهش منابع آبی ما تنها ۹۲۰ لیتر در ثانیه برای فضای سبز تأمین می‌کنیم.

قاسم زاده ادامه داد: برای جبران این کمبود، ۶ تصفیه‌خانه در حال احداث داریم که برخی از آن‌ها تکمیل شدند و شبکه پساب به‌زودی رونمایی خواهد شد.

وی افزود: در مواردی که به دلیل بیماری یا خطر شکستگی مجبور به قطع درختان شدیم، ده‌ها درخت جدید کاشته‌ایم و سرانه اکولوژیک شهر نه‌تنها حفظ شده بلکه افزایش یافته است. این اقدامات نشان‌دهنده تعهد ما به حفظ فضای سبز در شرایط دشوار است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل شهری پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم، گفت: ناوگان اتوبوسرانی ما از ۵۰۰ دستگاه در سال ۱۴۰۰ به حدود یکهزار دستگاه در سال جاری رسیده و این روند رو به رشد ادامه دارد.

قاسم زاده افزود: به‌زودی ۲۰ دستگاه اتوبوس برقی نیز به ناوگان اضافه خواهد شد ضمن اینکه بیشتر اتوبوس‌های در حال بهره برداری مجهز به کولر و بخاری هستند و اگر مشکلی در خطوط خاص وجود دارد، شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۷ گزارش کنند تا بلافاصله رسیدگی شود.

خط ۲ مترو آماده بهره برداری به شرط تأمین واگن

وی درخصوص خط ۲ مترو اصفهان نیز خاطرنشان کرد: فاز اول خط دوم قطار شهری تا ایستگاه شاهد حداکثر تا یک ماه آینده آماده بهره‌برداری است اما تأمین واگن همچنان چالش اصلی است.

قاسم زاده توضیح داد: در اواخر دولت آقای رئیسی و اوایل دولت آقای پزشکیان، سازمان شهرداری‌ها قرارداد خرید ۲ هزار واگن را منعقد کرد که از این تعداد ۲۰۰ واگن سهم اصفهان است یعنی ما یکی از شرکای این پروژه هستیم؛ البته این واگن‌ها تاکنون تحویل نشده و ممکن است یک تا سه سال آینده پس از ورود از چین، به ما تحویل شود.

وی خاطرنشان کرد: امسال هشت هزار میلیارد تومان برای قطار شهری اختصاص دادیم که تأمین منابع انجام خواهد شد. تا امروز هم هیچ وقفه‌ای در احداث خطوط مترو نداشتیم؛ همچنین منابعی در سطح ملی برای تأمین واگن‌ها پیش‌بینی شده است.

خودروهای برقی از میدان نقش جهان برچیده می‌شود

شهردار اصفهان ابراز کرد: ساماندهی میدان نقش جهان برای تردد اسکوترها و ماشین‌های برقی از سوی معاونت حمل و نقل شهرداری در حال اجرا بوده و هدف ما این است که هم آرامش پیاده‌روها حفظ شود و هم امکان استفاده تفریحی از این وسایل فراهم باشد.

قاسم زاده گفت: تردد خودروهای برقی قرار است تنها در ضلع غربی و شرقی میدان تاریخی یعنی در مسیر خیابان‌های حافظ و سپه تا ورودی میدان انجام شود.

وی اظهار کرد: در حوزه حفاظت از بافت تاریخی باید صراحتاً بگویم که شهرداری به هیچ‌وجه مخالف صیانت از این میراث ارزشمند نیست اما مدل پیشنهادی برخی دستگاه‌ها که شهرداری را صرفاً به‌عنوان یک صندوق تأمین مالی در نظر می‌گیرند، مورد قبول ما نیست.

شهردار اصفهان اضافه کرد: به‌عنوان مثال در مورد تپه اشرف، اگر مسئولیت و اختیار به شهرداری واگذار شود، ما آماده هستیم که با نظارت دستگاه‌های مسئول، کاوش و حفاظت را انجام دهیم و به منطقه‌ای گردشگرپذیر تبدیل شود اما مدل فعلی که از ما انتظار دارند فقط بودجه تأمین کنیم و دیگران کاوش یا مرمت را انجام دهند، به نفع شهر نیست.

قاسم زاده افزود: ما معتقدیم که دستگاه‌های مسئول باید به شهرداری اعتماد کنند و اختیار را به ما بدهند تا با نظارت آن‌ها، کار را پیش ببریم. نمونه‌های موفقی مانند احیای مسجد جامع، مسجد سید، عصارخانه شاهی، محور چهارباغ، گذر آقانجفی و جلفا نشان‌دهنده تعهد شهرداری به حفاظت از بافت تاریخی است.

وی ادامه داد: شهرداری هزینه‌های هنگفتی برای نگهداری میدان امام و روشنایی آن صرف کرده و این اقدامات نشان‌دهنده ارادت ما به هویت تاریخی شهر است؛ از اصحاب رسانه می‌خواهم که از دستگاه‌های مسئول بپرسند در سال‌های گذشته برای حفاظت از بافت تاریخی چه کردند و گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.

شهرداری مرمت فاز به فاز ریسباف را در برنامه دارد

شهردار اصفهان درباره توافق واگذاری ریسباف به شهرداری، گفت: برنامه ما مرمت فاز به فاز و تبدیل آن به موزه منطقه‌ای بود اما متأسفانه با تغییر مدیریت میراث فرهنگی همکاری‌ها متوقف شد. با وجود این، با حمایت استاندار و معاون وزیر، امیدواریم مرمت به‌زودی آغاز شود.

قاسم زاده اظهار کرد: اصفهان امسال پایتخت گردشگری شهرهای آسیایی و در سال ۲۰۲۷ پایتخت شهرهای تاریخی جهان خواهد بود. این دو رویداد فرصت بزرگی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهر است و برنامه‌های مفصلی برای آن‌ها تدارک دیده شده است.

وی همچنین به نقش شهرداری در مدیریت بحران چنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: آتش‌نشانی ما در خط مقدم واکنش به حوادث قرار دارد؛ در تجربه جنگ ۱۲ روزه، آتش‌نشانی و فروشگاه‌های کوثر نقش کلیدی در تأمین نیازهای مردم ایفا کردند.

شهردار اصفهان اضافه کرد: اکنون با تشکیل هسته‌های مقاومت محله‌محور، شهر برای هرگونه بحران احتمالی آماده‌تر است. این هسته‌ها با همکاری مردم و دستگاه‌های حاکمیتی توان پاسخگویی سریع در سطح محله را دارند و ما آمادگی داریم که در صورت هرگونه تهدید، با هماهنگی استانداری و دیگر نهادها از شهر و مردم دفاع کنیم.

علاج فرونشست اصفهان جریان زاینده‌رود است

قاسم زاده درباره تأمین بودجه برای جلوگیری از گسترش فرونشست زمین در شهر اصفهان، گفت: مطالعات گسترده‌ای با همکاری محققان دانشگاه‌های تهران، اصفهان و دیگر مراکز انجام شده و نقشه فرونشست شهر تهیه شده است. ما دقیق می‌دانیم که کدام نقاط شهر در معرض فرونشست هستند یا دچار آن شدند و فاز دوم مطالعات به مداخلات برای جبران فرونشست اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: در پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در بافت تاریخی مطالعات خاک‌شناسی و زمین‌شناسی را با دقت انجام می‌دهیم تا از تشدید فرونشست جلوگیری کنیم؛ البته راه‌حل اساسی برای این مشکل، جاری شدن دائمی زاینده‌رود است که نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است

شهردار اصفهان تصریح کرد: در این زمینه با جدیت پیگیر هستیم و امیدواریم با کمک دیگر نهادها بتوانیم این چالش را برطرف کنیم.

لزوم اجتناب از نگاه صفر و یکی در حل بحران‌ها

قاسم زاده ابراز کرد: برگزاری کنسرت‌ها در حاشیه زاینده‌رود نتیجه خرد جمعی و با دو هدف اصلی ایجاد نشاط اجتماعی و رساندن صدای احیای زاینده‌رود به گوش کشور و جهان بود که در شب اول، حدود هفت هزار نفر و در شب گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر در این برنامه‌ها شرکت کردند.

وی ادامه داد: پس از اعتراض برخی شهروندان و گروه‌های محیط‌زیستی، محل برگزاری از بستر رودخانه به سنگ‌فرش‌های اطراف منتقل شد تا هم به دغدغه‌های زیست‌محیطی احترام بگذاریم و هم پیام اهمیت زاینده‌رود را منتقل کنیم.

شهردار اصفهان تصریح کرد: این تصمیم نشان‌دهنده تلاش ما برای یافتن راه‌حل‌های میانه و اجتناب از نگاه صفر و یکی است. جالب است بدانید که یکی از فرهیختگان شهر با استناد به آئین‌های تاریخی و اشعار نظامی، برگزاری چنین مراسم‌هایی در بستر رودخانه‌های خشک را سنتی برای احیای آن‌ها دانست.